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Melounové slupky zakopané 10 cm od stonku uvolní do půdy živiny, které nahradí kupované hnojivo. Většina lidí je přitom vyhazuje

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Neplýtvejte zbytečně zbytky z melounu – určitě nepatří do popelnice. Naopak, pokud je použijete na zahradě, rychle se promění v opravdu skvělé hnojivo.
Výběr nejlepšího melounu nemusí být nepříjemnou povinností – může to být příjemné hledání toho nejšťavnatějšího pokladu!

Výběr nejlepšího melounu nemusí být nepříjemnou povinností – může to být příjemné hledání toho nejšťavnatějšího pokladu!

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 21:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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