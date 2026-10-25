Melounové slupky zakopané 10 cm od stonku uvolní do půdy živiny, které nahradí kupované hnojivo. Většina lidí je přitom vyhazuje

Jakmile si jednou vychutnáte šťavnatou sladkost melounu, je snadné zahodit zbytky slupek jako odpad. Zkušení zahrádkáři však vědí své – melounové slupky jsou darem přírody pro vaši zahradu a mají cenné vlastnosti, které mohou zlepšit zdraví vaší půdy a rostlin.
Přínosy melounových slupek pro vaši zahradu
Melounové slupky není radno podceňovat. Obsahují důležité živiny, které mohou obohatit půdu na vaší zahradě a podpořit růst rostlin. Stačí je jen využít tím správným způsobem a budete jejich působením velmi příjemně překvapeni.
Kompostování slupek z melounu
Než se zbavíte melounových slupek, zvažte jejich přidání do kompostu. Chcete-li to udělat efektivně, nakrájejte slupky na menší kousky.
Přimíchejte je do kompostovací nádoby a zajistěte, aby byly dobře promíchány s ostatními kompostovacími materiály. Jak se kompost rozkládá, melounové slupky do něj přispějí svými živinami. Zdroj fotografie: Depositphotos Léto je sezónou melounů – jejich slupky však nemusí skončit v popelnici Obohacení zahrady jednoduše a přímo
Využijte melounové slupky jako přírodní hnojivo pro svou zahradu. Začněte tím, že je jemně nakrájíte a zahrabete do záhonů.
U tzv. vyvýšených záhonů mohou slupky tvořit spodní vrstvu před přidáním zeminy. Tato technika nejen vyživuje půdu, ale také pomáhá zlepšit její odvodnění. Časem se melounové slupky rozloží, uvolní živiny do půdy a prospějí vašim rostlinám. Ošetření listů pokojových a okrasných rostlin
Melounové slupky mohou hrát roli i při výživě vašich pokojových rostlin. Roztok bohatý na živiny vytvoříte namočením nasekaných melounových slupek do vody asi na čtyři hodiny. Tekutinu
sceďte, abyste odstranili veškeré pevné částice, a vytvořte tak zředěný roztok, který můžete použít k otření listů pokojových rostlin nebo okrasné zeleně. Toto šetrné ošetření listů dodá rostlinám základní živiny a vitamíny, které podporují jejich krásu a lesklé listy. Zdroj fotografie: Pixabay Slupky od melounu se uplatní jako skvělé hnojivo pro vaši okrasnou i zeleninovou zahradu – stačí je jen správně použít
Kromě toho mohou nasekané melounové slupky sloužit jako hnojivo pro přihnojování. Stačí je zakopat asi 10 cm od stonků rostlin.
Jak se rozkládají, uvolňují do půdy živiny, které vašim rostlinám dodají potřebnou vzpruhu. A jako bonus vám mohou pomoci i proti některým škůdcům. Roztok z melounových slupek
Přes noc namočte melounové slupky do vody a ráno vše přeceďte – tím získáte perfektní listové hnojivo.
Při nanášení roztoku melounových slupek na listy rostlin postupujte šetrně, abyste je nepoškodili. A vyberte si pokud možno časné ranní nebo večerní hodiny, abyste předešli spálení listů sluncem.
VIDEO Melouny skvěle porostou i přímo na kompostu – stačí jen vědět, jak na to
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři