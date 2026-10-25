Vegetariánský pár utratí za týdenní nákup nejvýš 200 korun. Základ tvoří tašky nevzhledné zeleniny z Lidlu po 25 Kč

Kateřině je jednatřicet, bydlí s přítelem stejného věku a děti zatím nemají. Oba jsou vegetariáni, takže maso v jejich nákupu nehraje žádnou roli. Svůj týdenní rozpočet podle vlastních slov postavila na zelenině, tedy na zboží, které řetězce vyhazují nejčastěji. Všechno, co dál popisuje, se týká dvou dospělých bez dětí. Kolik by stejným postupem utratila čtyřčlenná rodina, z jejích čísel vyčíst nejde.
Šest kilo zeleniny na týden vyjde na padesátikorunu
Kousek od jejich bytu je Lidl, který podle Kateřiny velmi často prodává tašky s ovocem a zeleninou, jež nevypadají dost hezky na běžný pult. Jedna taška obsahuje 3 kila a stojí 25 Kč. Kateřina jich kupuje dvě týdně, takže za 50 Kč odnáší domů 6 kilogramů, což vychází zhruba na 8 korun za kilo.
Nahnilé zboží v taškách podle ní nebývá. Zatím našla jen několik přezrálých kusů a občas zvadlé listy u ředkviček, které jí nevadí. Z obou tašek se prý za týden opravdu najedí.
Nejlevnější položka jejího rozpočtu stojí na nabídce, kterou má obchod „velmi často“, tedy ne pokaždé. K tématu tašek odkazuje Kateřina na článek webu TopRecepty, který už v internetové adrese ohlašuje, že Lidl s levnými bedýnkami končí, a slibuje popsat, co je nahradí.
Odkud vegetariánská domácnost bere bílkoviny i levné pečivo
Maso nahrazuje Kateřina na prvním místě tofu, hned za ním řadí luštěniny. Doma si klíčí semínka, která podle ní dodávají jídlu enzymy. V létě vyráží za město pro čerstvé bylinky a večer z nich připraví salát, do kterého přidá pár oliv, kousek tofu a trochu olivového oleje.
Přítel si k jídlu dává pečivo, Kateřině stačí salát samotný. Pečivo se dá podle webu Podnikatel koupit levněji před zavírací dobou, například v řetězci Albert.
Kolik stály čokoládky, než si je pár začal zapisovat?
Úspory nezačaly u zeleniny. Kateřina s přítelem si jednou sedli k rodinným financím a začali zapisovat každý výdaj. Za tři měsíce jim jen na čokoládkách, sušenkách a podobných dobrotách odešlo 9 000 Kč. To je zhruba 3 000 korun měsíčně a téměř 700 korun týdně, tedy víc než trojnásobek toho, co dnes stojí celý jejich týdenní nákup.
Sladkosti proto přestali kupovat úplně. Když na něco dostanou chuť, upečou si to doma, a často prý zjistí, že je ta chuť vlastně nehoní. Kateřina sama připouští, že kdyby stačilo sáhnout do skříňky, dopadlo by to hůř.
Tahle rada jako jediná z celé sady nepotřebuje Lidl za rohem ani vegetariánský jídelníček. Dá se tedy přenést do jakékoli domácnosti.
Mouka a olej z akcí, u týdenního limitu ale zůstává otazník
Základní suroviny jako mouku nebo olej kupuje Kateřina v akci a nebojí se dělat si z nich zásoby. Řadu věcí si vyrábí sama. Domácí nutella je podle ní snadná a stojí zlomek ceny té z obchodu.
Z jejího vyprávění není jasné, jestli se do týdenního limitu počítají i nákupy do zásoby a přítelovo pečivo. Pokud se nepočítají, skutečné výdaje domácnosti budou vyšší. Pokud ano, vychází jídlo na zhruba 14 korun na osobu a den. Kateřina svůj recept shrnuje tak, že stačí se nad nákupy zamyslet a malinko se omezit. Na celý týden jim podle ní stačí 200 korun, z toho 50 padne na dvě tašky zeleniny.