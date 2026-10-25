Amerika chystá na ruské Iskandery střelu SiAW, má je trefit ještě na místě. Předloha doletí 300 km rychlostí Mach 4

Typickými cíli nové střely jsou ruský raketomet BM-30 Smerč, odpalovací vozidlo balistických raket 9K720 Iskander a odpalovače systémů protivzdušné obrany. K jejich ochraně obvykle nestačí držet je mimo bojovou oblast, a proto armády spoléhají na to, že po výstřelu rychle zmizí z místa, kde je protivník mohl zaměřit. SiAW má tuhle výhodu odpalovačům vzít.
Jaký úkol má SiAW splnit v prostoru, kam letadla nesmějí
Podle společnosti Northrop Grumman jde o nově vyvíjenou americkou střelu vzduch-země určenou k úderům na rychle se přemisťující cíle. Má působit v oblasti, kam mají letouny odepřený přístup, tedy tam, kde by stroj nad cílem čelil nepřátelské protivzdušné obraně.
Z toho plynou dva požadavky, které musí splnit současně. Střela musí doletět daleko a zároveň dost rychle, aby odpalovač zasáhla dřív, než stihne změnit polohu. Pokud se cíl už pohybuje, má si s ním poradit taky. Dlouhý dosah navíc dovoluje pilotovi zůstat mimo dosah protiletadlových zbraní, které odpalovače v terénu chrání.
Odkud se berou čísla 300 kilometrů a Mach 4
Vývoj má být rychlý. Server MilIn to přičítá digitálnímu inženýrství a hlavně tomu, že SiAW vychází z protiradiační střely AGM-88G AARGM-ER. Konstruktéři tak nezačinají od nuly a přebírají hotový základ.
Právě od AGM-88G pocházejí parametry, které se o SiAW uvádějí. Předloha má dosah až 300 kilometrů a letí rychlostí až Mach 4, takže od nové střely se očekává něco podobného. Vysoká rychlost by znamenala, že střela dorazí k cíli ve velmi krátkém čase, a to je u odpalovače, který se chystá odjet, rozhodující údaj.
Pro samotnou SiAW ale žádný z těch dvou údajů zveřejněný není. Dokud výrobce nepředstaví vlastní čísla, jsou 300 kilometrů a Mach 4 odhad převzatý z jiné zbraně.
O hlavici se neví nic, u navádění jen otevřená architektura
Jak silnou hlavici SiAW ponese, známo není. Očekávané cíle jsou ovšem křehké, takže podle odhadů nemusí být velká.
U navádění je potvrzená jediná věc: systém má mít otevřenou architekturu. Odtud se usuzuje, že půjde o kombinaci několika zdrojů, například GPS a infračerveného zaměřovače. Schopnost zasáhnout jedoucí cíl tak zatím zůstává požadavkem, ke kterému technické řešení nikdo nepopsal. Protože má střela zachytit i pohybující se odpalovač, nevylučuje se, že dostane systém umělé inteligence, který by v konečné fázi letu zadaný cíl vyhledal a navedl ji přesně na něj.
Střela velikosti AGM-88G se vejde dovnitř stíhačky F-35
Podle Wikipedie bude SiAW určena pro většinu amerických bojových letounů včetně Lockheed Martin F-35 Lightning II. Rozměry má stejné jako AGM-88G, a proto se vejde do vnitřního prostoru letounů. Odpálit ji tak půjde ze vzdálenosti, na kterou ji nepřátelské radary ani nemusí zaznamenat.
Zkoušky zatím probíhají na letounu General Dynamics F-16 Fighting Falcon.