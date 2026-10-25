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Psovi smrdí z tlamy? Vedle kartáčku zabere i kokosový olej, malým plemenům stačí jen čtvrt lžičky denně

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Dennívýzva
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Zápach z psí tlamy nemusí být jen nepříjemnost, za kterou stačí koupit lepší pamlsky. Může prozrazovat vážnější zdravotní potíž, a proto patří první krok k veterináři. Teprve když nemoc vyloučí, přichází na řadu domácí péče, kterou zvládne štěně i starý pes.
Psovi smrdí z tlamy? Vedle kartáčku zabere i kokosový olej, malým plemenům stačí jen čtvrt lžičky denně

Psovi smrdí z tlamy? Vedle kartáčku zabere i kokosový olej, malým plemenům stačí jen čtvrt lžičky denně

Zdroj: Foto: Tech. Sgt. Dawn Price - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 20:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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