Číňané se mu smáli kvůli vyčnívajícím šroubům. Ruská stíhačka Su-57 přesto může mít kupce, kterým nic lepšího nezbývá

Rusko o Suchoji Su-57 Felon léta tvrdí, že patří ke světové špičce. O jeho skutečných schopnostech ale panuje řada pochybností a letoun se opakovaně stal terčem vtipů. Další potíž je výroba, kterou dlouhodobě provázejí problémy a postupuje velmi pomalu. Přesto se mezi zahraničními armádami objevují zájemci a jejich výběr dává smysl.
Proč pár šroubů zpochybňuje to nejcennější, co má stíhačka umět
Když se Su-57 předvedl na čínském leteckém veletrhu, hostitelé si z něj dělali legraci. Terčem posměchu bylo hlavně zpracování. Některé díly draku k sobě nelícovaly a z povrchu vystupovaly šrouby. Takové nedostatky znamenají, že stealth letounu nemůže být tak vyspělé, jak Rusko tvrdí.
Pro stroje páté generace patří stealth k nejdůležitějším vlastnostem. Letoun, který radary zaměří jen obtížně, se špatně ničí a sám může napáchat větší škody.
Vady, kterým se smáli čínští návštěvníci, tak míří na vlastnost, kvůli které by si zákazník letoun páté generace kupoval.
Nejblíž k podpisu má země, která už dnes létá na ruských strojích
Za nejpravděpodobnějšího zákazníka označuje magazín AviationWeek Alžírsko. To o letoun projevilo zájem už před lety. Podle Wikipedie mohlo smlouvu podepsat v roce 2019, potvrzený podpis ovšem k dispozici není. Pokud k němu došlo, o dodávkách se zatím nic konkrétního neví, což u pomalé výroby nepřekvapí.
Alžírsko je logickým kandidátem, protože patří k největším odběratelům ruských zbraní, letadla nevyjímaje. Piloti, kteří už ruskou techniku znají, by na Su-57 přecházeli bez velkých potíží. Sousední Maroko, největší alžírský soupeř, letoun srovnatelné kvality nemá a podle všeho ho ani mít nebude.
Vietnamu zbývá jediná nabídka, Írán touží vyrovnat izraelské F-35
Nejsilnější důvod sáhnout po Su-57 má Vietnam. Americký F-35 koupit nemůže a čínský Shenyang J-35 nepřipadá v úvahu, protože Čína je jeho největší soupeř. Moderní stíhačku Vietnam potřebuje právě proti ní. Ze tří výrobců letounů páté generace, o kterých je řeč, mu tak zbývá jen Rusko.
Server NationalInterest mezi možné kupce řadí i Írán, který je pod sankcemi. Se Su-57 by získal stroj, jenž by se kvalitou mohl přiblížit izraelským letounům Lockheed Martin F-35 Lightning II. U země, jejíž přístup ke zbraním sankce omezují, je seznam dodavatelů krátký a Rusko na něm stojí.
Na seznamu zájemců se objevuje také Indie. Ta však vyvíjí vlastní letoun páté generace a dala by přednost jemu.
Ke stíhačce Rusko přibalí střely s dosahem několika stovek kilometrů
Ani pochybnosti o stealth nemění nic na tom, že Su-57 má být lepší než všechny dosavadní ruské letouny včetně Suchoje Su-35 Flanker-E. Pro státy, které provozují ruská nebo sovětská letadla, by tak znamenal výrazný skok. Platí to zejména pro Alžírsko, jehož letectvo na ruské technice stojí.
Rusko navíc nabízí k letounu vyspělou a vyzkoušenou výzbroj. Patří k ní radarem naváděné střely vzduch-vzduch R-37M a klouzavé pumy. Nabídku doplňují řízené střely, například Ch-59, se kterými může vlastník přesně zasahovat cíle vzdálené několik stovek kilometrů.