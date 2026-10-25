„Za 20 let jsem slyšel neuvěřitelné příběhy,“ říká likvidátor. Tyhle pojistné podvody patřily k nejbizarnějším

„Za dvacet let jsem slyšel neuvěřitelné příběhy. Člověk si občas říká, že tohle přece nikdo nemohl myslet vážně. Jenže myslí a zkouší, jestli z pojišťovny něco dostane,“ říká likvidátor pojistných událostí, se kterým jsme si povídali už dříve.
Tentokrát jsme s ním probrali několik případů, které v minulosti řešili jeho kolegové z oboru nebo se dostaly až před soud.
Pes měl během chvíle zdemolovat byt
V jednom z kuriózních případů tvrdila majitelka bytu, že jí domácnost zdemoloval agresivní pes jejího známého. K řádění mělo dojít během krátké chvíle, kdy byli oba lidé na balkoně.
Z jednorázové škody od psa známého se nakonec stalo dlouhodobé poškozování vlastním psem.
Majitel psa měl sjednané pojištění odpovědnosti a ke škodě se hlásil. Při následném prověřování ale vyšel najevo poněkud jiný příběh. Muž byl partnerem majitelky bytu, se kterou bydlel a pes žil dlouhodobě s nimi. Poškození bytu navíc nemělo vzniknout během jediné krátké události, ale postupně.
„Tohle je přesně případ, kdy příběh na začátku může znít docela věrohodně. Pak začnete zjišťovat vztahy mezi lidmi, okolnosti a časovou osu a najednou vám přestane dávat smysl,“ komentuje pojistnou událost likvidátor.
„Mysleli si, že na to nepřijdeme. Omyl,“ popisuje likvidátor nejabsurdnější pojistné podvody v domácnostech
Dva psi, kteří měli být nepřátelé
Do dalšího případu se dostali rovnou dva psi. Jeden měl při venčení vážně pokousat druhého a majitelé následně požadovali náhradu vzniklé škody.
Jenže při prověřování vyšlo najevo, že údajní psí nepřátelé už několik let žili pod jednou střechou. A nejen oni. Také jejich majitelé tvořili pár. Celá událost tak měla sloužit k tomu, aby ze sjednaného pojištění získali peníze.
„Lidé někdy zapomenou na jednu zásadní věc. Nestačí vymyslet samotnou událost. Musí sedět také všechno kolem ní,“ vysvětluje likvidátor.
Vilu chtěli nechat zapálit
Mnohem dál zašli aktéři případu, který se dostal až před soud. Majitelé vily požádali podle závěrů soudu druhý manželský pár, aby jim nemovitost zapálil. Motivem mělo být získání desítek milionů korun z pojištění.
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Nešlo přitom o spontánní nápad. Na zapálení domu se připravovali několik měsíců. Shromažďovali kanystry s hořlavinou a plynové lahve a vzniklo dokonce schéma, kde bude nejlepší benzin v budově rozlít.
„Tady už se samozřejmě nebavíme o někom, kdo se pokusí trochu navýšit skutečnou škodu. To je úplně jiná kategorie,“ upozorňuje likvidátor.
Alkohol? Prý za něj mohly rozbité lahve se slivovicí
Kuriózní vysvětlení nabídl také řidič, který havaroval a tvrdil, že příčinou nehody bylo oslnění sluncem. Policie ale následně zjistila, že měl v krvi alkohol.
Řidič přišel s vysvětlením, které se zařadilo mezi skutečné perly českého pojišťovnictví. Alkohol se podle něj měl do jeho organismu dostat až při nehodě. V autě totiž převážel lahve se slivovicí, které se při havárii rozbily.
„Člověk za ty roky slyší spoustu vysvětlení, proč něco nesedí. Některá jsou logická, jiná už podstatně méně. Tohle je přesně ten typ příběhu, který si budete pamatovat ještě za několik let,“ komentuje likvidátor.
„Zloděj odnesl věci za statisíce a jednu drobnost, kvůli které klient nedostal ani korunu,“ říká likvidátor
Cigarety mu skutečně ukradli. Auto si ale poškodil sám
Ještě zajímavější je případ, který řešila policie na Vsetínsku. Muži někdo z automobilu odcizil cigarety a další tabákové výrobky za téměř 22 tisíc korun. Jenže v době krádeže nechal automobil nezamčený.
Proto se rozhodl skutečnému zloději trochu „pomoci“. O několik dní později oznámil, že mu pachatel vypáčil zadní dveře dodávky a cigarety ukradl při násilném vloupání. Policistům se ale okolnosti nezdály a nakonec zjistili, že muž zadní dveře poškodil sám klíčem na kola.
Důvod byl jednoduchý. Věděl, že pokud přizná, že nechal automobil nezajištěný, bude mít s náhradou škody problém. Z obyčejné krádeže tak vlastními silami vyrobil fingované vloupání – a místo pojistného plnění čelil podezření z pojistného podvodu.
Zraněná ruka přestala bolet na sociálních sítích
V dalším případu požadovala mladá žena po dopravní nehodě více než 800 tisíc korun. Tvrdila mimo jiné, že má výrazně omezenou hybnost ruky a kvůli jizvě trpí také psychicky.
Jenže při prověřování přišly na řadu sociální sítě. Na veřejně dostupných videích své příbuzné žena bez viditelných obtíží zvedala paži, sportovala a jizvu nijak neskrývala. Záběry se následně dostaly až k soudu a její tvrzení zásadně zpochybnily. Požadovaná částka byla nakonec snížena o více než polovinu.
„Myslel jsem si, že už mě nic nepřekvapí“
„Dříve člověk pracoval hlavně s dokumenty, výpověďmi a tím, co zjistil na místě. Dnes po sobě lidé nechávají obrovské množství dalších stop. A někdy sami veřejně ukážou přesně to, co se jim při řešení škody vůbec nehodí. Po dvaceti letech bych měl říct, že už mě nic nepřekvapí. Jenže to jsem si myslel několikrát. A pokaždé se objevil někdo, kdo mě přesvědčil o opaku,“ uzavírá naše vyprávění likvidátor.
Autorský text a výpověď respondenta