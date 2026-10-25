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Domácí kamera může pustit cizí oči až do obýváku. Jak ji zabezpečit?

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Dennívýzva
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Domácí kamera přináší příjemný pocit jistoty. Během dovolené zkontrolujete byt, z práce se podíváte na psa a díky chytrému zvonku víte, kdo stojí u dveří. Jenže zařízení, které má domácnost hlídat, může při špatném zabezpečení pustit cizí pohled až do obýváku. Naštěstí nemusíte být odborníkem na počítače, abyste riziko výrazně snížili. Začněte několika změnami v nastavení.
Domácí kamera může pustit cizí oči až do obýváku. Jak ji zabezpečit?

Domácí kamera může pustit cizí oči až do obýváku. Jak ji zabezpečit?

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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