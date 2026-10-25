Domácí kamera může pustit cizí oči až do obýváku. Jak ji zabezpečit?

Domácí kamera přináší příjemný pocit jistoty. Během dovolené zkontrolujete byt, z práce se podíváte na psa a díky chytrému zvonku víte, kdo stojí u dveří. Jenže zařízení, které má domácnost hlídat, může při špatném zabezpečení pustit cizí pohled až do obýváku. Naštěstí nemusíte být odborníkem na počítače, abyste riziko výrazně snížili. Začněte několika změnami v nastavení.
Kamera je dnes již samozřejmostí. Jak se ale chránit? Zdroj: Pexels Pozor na heslo
Kameru zapojíte, propojíte s telefonem a obraz funguje. Právě v tuto chvíli ale instalaci ještě neukončujte. Pokud má zařízení přednastavené přihlašovací údaje, změňte je. Tovární heslo není osobní tajemství a může být snadno dohledatelné.
Vlastní, dlouhé a jedinečné heslo potřebuje také účet v aplikaci, přes kterou kameru ovládáte. Nepoužívejte stejné jako do e-shopu, nebo na sociální sítě. Se zapamatováním pomůže správce hesel. Pokud aplikace nabízí dvoufázové ověření, zapněte ho: při přihlášení pak samotné odcizené heslo nestačí. Stejně pečlivě chraňte i e-mail, přes který můžete přístup k účtu obnovit.
Aktualizace neodkládejte na
U kamery si snadno řekneme, že dokud dobře snímá, není co řešit. Jenže kvalitní obraz nic nevypovídá o zabezpečení. Výrobce prostřednictvím aktualizací opravuje také chyby, které by mohl někdo zneužít. V nastavení proto povolte automatické aktualizace, pokud je zařízení umožňuje. Vedle aplikace v telefonu potřebuje aktualizovat také samotná kamera. Příslušnou položku můžete najít pod názvem „firmware“ nebo „systém“. Pokud automatická instalace chybí, kontrolujte dostupnost nových verzí pravidelně podle pokynů výrobce.
Nezapomínejte na aktualizaci. Zdroj: Pexels Bezpečí začíná už při nákupu
Při výběru se obvykle porovnává rozlišení, noční vidění a cena. Stejně důležitá je ale otázka, jak dlouho bude výrobce zařízení podporovat a vydávat bezpečnostní opravy. Před nákupem si ověřte, zda má značka dohledatelnou podporu a zda pro konkrétní model uvádí dobu aktualizací.
Opatrnost se vyplatí i u starších výprodejových kusů. Kamera může stále fungovat, přestože už výrobce její bezpečnost neudržuje. U zařízení bez podpory zvažte výměnu, zvlášť pokud má být přístupné přes internet.
Zabezpečte i domácí Wi-Fi
Kamera je součástí domácí sítě, proto věnujte pozornost také routeru. Změňte jeho výchozí administrátorské heslo, aktualizujte software a pro Wi-Fi používejte zabezpečení WPA3, případně WPA2. Heslo pro správu routeru a heslo k bezdrátové síti jsou dvě různé věci — zkontrolujte obě.
Pokud to router umožňuje, můžete kamery a další chytrá zařízení umístit do oddělené sítě. Správně nastavené oddělení omezuje jejich propojení s počítači a dalšími přístroji, ve kterých máte osobní data. S nastavením pomůže návod výrobce routeru.
Zabezpečit musíte i WIFI. Zdroj: Pexels Přístup odkudkoliv má i druhou stránku
Možnost podívat se domů z druhého konce světa je pohodlná. Pokud ji ale vůbec nevyužíváte, zvažte vypnutí vzdáleného sledování. Počítejte s tím, že podle modelu tím můžete omezit také upozornění na pohyb, nebo propojení s chytrou domácností.
Pozornost si zaslouží i nastavení routeru. Funkce UPnP a přesměrování portů mohou usnadnit dostupnost zařízení z internetu, ale také přinést riziko. Nezapínejte je jen podle náhodného internetového návodu. Ověřte si u výrobce, zda je vaše kamera skutečně potřebuje.
Soukromí chrání i správný záběr
Nakonec se podívejte, co všechno kamera vlastně vidí. Pro kontrolu vstupu nemusí zabírat celý obývací pokoj. U ložnice nebo dětského pokoje zvažujte potřebu vzdáleného sledování obzvlášť pečlivě. Čím intimnější prostor snímáte, tím citlivější mohou být následky neoprávněného přístupu.
Při prodeji nebo darování kameru odpojte od svého účtu a podle návodu ji vraťte do továrního nastavení. Nezapomeňte ani na paměťovou kartu se záznamy. Předání samotného přístroje by nemělo znamenat také předání kousku vašeho soukromí.
Zdroj: zive.cz, bydlenichytre.cz, irozhlas.cz