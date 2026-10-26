Volty Expo 2027: Nováčci i stálice elektrotechnického trhu na jednom místě

Proč vystavovat na Volty Expo? Protože osobní setkání s odborníky, zákazníky a obchodními partnery má stále svou hodnotu. Volty Expo nabízí výrobcům, dodavatelům i technologickým společnostem prostor představit své produkty a novinky, navázat nové obchodní kontakty a diskutovat o konkrétních potřebách trhu. To vše během jediného intenzivního dne, bez zbytečně náročné organizace vlastního stánku.
Šestý ročník elektrotechnické B2B výstavy
Volty Expo se uskuteční 19. května 2027 na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Na jednom místě se setkají odborníci z elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizace i dalších příbuzných oborů. Pro vystavovatele je to příležitost oslovit profesionální návštěvníky, představit jim svá řešení a posílit vztahy se stávajícími zákazníky i obchodními partnery.
Jestli byste se chtěli 19. května 2027 přijít na výstaviště PVA Expo Praha podívat, je vstup zdarma po krátké
registraci.
Ať už se na Volty Expo vracíte jako osvědčený vystavovatel, nebo zvažujete svou premiérovou účast, cíl je stejný: být vidět, představit své novinky a využít příležitosti, které osobní obchodní setkání přinášejí.
Pokračujeme v představení dalších vystavovatelů 6. ročníku:
Foto: NKT Již po třetí bude vystavovat NKT - Silný lokální výrobce s globálním zázemím
Společnost NKT dlouhodobě utváří budoucnost energetiky a propojuje svět bezpečnými a udržitelnými dodávkami elektřiny. Jako významný lokální výrobce kabelů s výrobními závody v Kladně a Velkém Meziříčí hraje klíčovou roli v podpoře růstu a stability české energetické infrastruktury.
Projekty, jako je modernizace sítě u JE Dukovany, jasně ukazují, že špičková lokální výroba podpořená inovativními technologiemi dokáže posouvat hranice oboru kupředu. NKT je tak i nadále hrdým partnerem pro energetickou transformaci a spolehlivou páteří moderní energetiky v regionu i celé Evropě.
Pokud se chcete mezi vystavovatele zařadit i vy, stačí zavolat na 603 429 908 nebo napsat na
inzerce@volty.cz. Foto: GMC GMC – měřicí technika se na Vás těší již po šesté!!!
Společnost GMC – měřicí technika, s.r.o., součást mezinárodní skupiny GMC Instruments, na stánku nabídne ukázky profesionální měřicí a revizní techniky i možnost vyzkoušet si vybrané přístroje přímo v praxi.
Návštěvníci se mohou těšit na přístroje značek Gossen Metrawatt, Seaward i dalších značek skupiny, včetně řad METRAHIT, SECUTEST a PROFITEST. Ty nacházejí uplatnění při měření elektrických veličin, zkouškách elektrických zařízení i revizích elektroinstalací.
Součástí prezentace budou praktické ukázky, při kterých si návštěvníci ověří práci s moderní měřicí technikou. Jedním z lákadel bude revize proudového chrániče s přístrojem Gossen Metrawatt METRALINE MF. Odborníci GMC představí jeho funkce a možnosti využití v každodenní praxi revizních techniků a elektrikářů.
Pozornost bude věnována také měření fotovoltaických elektráren. Představena bude novinka Seaward PV:1525-IV, moderní IV tracker pro měření a diagnostiku fotovoltaických panelů. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jeho funkce a seznámit se s možnostmi využití při testování fotovoltaických systémů.
Stánek GMC nabídne řešení pro revize elektroinstalací, měření elektrických zařízení, fotovoltaiku, monitoring sítě, servis i elektroinstalace. Přijďte si přístroje prohlédnout a vyzkoušet, porovnat jednotlivá řešení a probrat s odborníky, které vybavení nejlépe odpovídá vašim potřebám.
Modul PAPAGO TH 2DI DO monitoruje vlhkost, teplotu a dva kontakty. Foto: Papouch
Nováčkem mezi vystavovateli je společnost Papouch, s.r.o. - Měření energií a bezpečné komunikační modulyJak propojit průmyslové měření s moderními komunikačními technologiemi? Přijďte se seznámit s novinkami společnosti Papouch na jednodenní výstavě Volty Expo. Představí novou řadu měřicích a monitorovacích modulů PAPAGO a také komunikační převodníky se zabezpečenou komunikací dle nových standardů. Ukáže i řešení pro měření a monitoring spotřeby energií (teplo, el. energie, voda...) a předvede typické řešení pro rodinný či bytový dům nebo výrobní halu. Zastavte se u stánku a proberte s odborníky své technické požadavky. Rádi vám ukážou, jak mohou naše produkty pomoci ve vašich projektech průmyslové automatizace a sběru dat. Pavel Molinek