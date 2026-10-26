Tradiční ořechové cukroví podle babiččiných receptů: Vlašské i lískové ořechy v oblíbených vánočních dobrotách

Ořechové rohlíčky mají u nás doma zvláštní postavení. Už někdy v půlce listopadu si říkám, že bych letos možná zkusila jiný recept, jenže pak stejně vytáhnu tenhle. Rodina by se bez něj asi ozvala dost rychle. Letos jsem do něj ale přidala malou změnu: dovnitř rumový máslový krém a nakonec čokoládovou polevu. Dopadlo to tak, že tác zmizel dřív, než jsem stihla nafotit víc než pár kousků.
k vánočnímu pečení patří skoro automaticky. Do Ořechy pracen, pusinek, kakaových kuliček i do rohlíčků. K těm mám ale osobnější vztah. Babička je válela na vále zasypaném moučkovým cukrem, já postávala vedle a čekala, jestli mi jeden podstrčí. Těsto z vlašských ořechů a másla je křehké tak, že se na jazyku skoro rozsype, a přesně kvůli tomu se k němu pořád vracím. Rumový krém uvnitř mu dodá plnější chuť, kterou obyčejné nenaplněné rohlíčky nemají. Strouhaná čokoláda navrch zase udělá svoje i na pohled. Z tácu mizí rychle, s tím počítejte.
Můj tip zní: Máslo do těsta nechte opravdu změknout, ale nerozpouštějte ho. Ideálně ho vytáhněte z lednice aspoň hodinu před pečením. Když je studené, nespojí se s ořechy tak, jak má, a těsto se pak při válení drobí nebo láme. Podobně hlídejte máslo do krému. Pokud ho začnete míchat s cukrem ještě tuhé, zůstanou v krému hrudky a při plnění vás to bude zbytečně zlobit. Recept na křehké ořechové rohlíčky s rumovým krémem a čokoládou
Z této dávky upečete zhruba
60 až 70 rohlíčků. Celková délka přípravy: přibližně 3 hodiny (ideálně den předem) Ingredience k přípravě
Ořechové těsto: 54 dkg hladké mouky 24 dkg moučkového cukru 42 dkg změklého másla 36 dkg mletých vlašských ořechů
Rumový máslový krém: 20 dkg mletých vlašských ořechů 20 dkg moučkového cukru 20 dkg změklého másla rum podle chuti (přibližně 2 až 3 lžíce)
Dokončení a ozdobení: 6 kostek strouhané čokolády (hořká nebo mléčná podle preference) moučkový cukr na obalení (volitelné) Postup přípravy babiččiných ořechových rohlíčků
1. Změklé
máslo dejte do větší mísy a přisypte moučkový cukr. Ručním mixérem, případně poctivě vařečkou, třete do světlejší a nadýchanější hmoty. Zabere to asi 3 až 4 minuty. Tady se nevyplatí spěchat, protože dobře utřené máslo s cukrem dělá těsto jemnější a křehčí.
2. K máslovému základu postupně přidávejte
mleté vlašské ořechy a po částech také hladkou mouku. Ze začátku míchejte lžící, potom těsto dopracujte rukama. Nemá se lepit. Pokud zůstává na dlaních, přidejte ještě lžíci mouky. Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte na 30 minut do lednice. Foto: Cooky.cz, Ořechové cukroví
3. Troubu předehřejte na
170 stupňů, u horkovzduchu stačí 155 stupňů. Plech vyložte pečicím papírem. Z vychlazeného těsta odštipujte kousky zhruba velikosti vlašského ořechu a na lehce pomoučené ploše z nich dlaní vyválejte válečky se zúženými konci. Ohněte je do tvaru rohlíčku a skládejte na plech s mezerou asi 2 centimetry.
4. Pečte v předehřáté troubě
12 až 15 minut. Spodek má být lehce zlatavý, vršek rohlíčků zůstává spíš světlý. Nepřesušte je, po vychladnutí ještě zpevní a budou křehčí, než vypadají hned po vytažení. Nechte je 5 minut stát na plechu, teprve potom je opatrně přesuňte na mřížku.
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5. Změklé
máslo utřete s moučkovým cukrem do hladkého krému. Přisypte mleté vlašské ořechy a přidejte rum. Začněte dvěma lžícemi, další dejte až podle chuti. Krém má být dost pevný, aby držel tvar, ale pořád mazlavý a krémový. Když se vám zdá řídký, dejte ho na 15 minut do lednice.
6. Vychladlé rohlíčky si rozložte na pracovní plochu. Na spodní stranu každého dejte lžičkou nebo cukrářským sáčkem malý váleček krému, přibližně jednu lžičku. Přiklopte druhým rohlíčkem a jen lehce přitlačte, aby krém nelezl ven. Můžete také naplnit jen jeden rohlíček a druhý použít jako víčko.
Čokoládová poleva a dokončení
7.
Strouhanou čokoládu rozpusťte ve vodní lázni, případně v mikrovlnné troubě po krátkých dvacetivteřinových intervalech. Po každém ohřátí ji promíchejte, čokoláda se umí připálit rychleji, než by člověk čekal. Správně rozpuštěná má být lesklá a tekutá, ne hutná pasta.
8. Konce slepených rohlíčků namáčejte do rozpuštěné čokolády, nebo je čokoládou jen přejeďte lžičkou. Pokládejte je na pečicí papír a nechte zatuhnout při pokojové teplotě. Pokud spěcháte, dejte je asi na 20 minut do lednice.
9. Hotové rohlíčky lze ještě lehce poprášit
moučkovým cukrem. Udělejte to ale až ve chvíli, kdy je čokoláda úplně tuhá, jinak cukr navlhne a na povrchu se rozpije. Skladujte je v kovové dóze s víkem, jednotlivé vrstvy proložte pečicím papírem. V chladu vydrží až tři týdny, pokud se k nim ovšem někdo nedostane dřív. Foto: Cooky.cz, Ořechové cukroví Tipy redakce: Výběr ořechů: Vlašské ořechy jsou nejklasičtější varianta, ale zhruba třetinu můžete vyměnit za lískové ořechy nebo mandle. Chuť pak bude o něco jemnější a méně nahořklá, což se hodí hlavně v případě, že cukroví chystáte i pro děti. Rum v krému: Kdo nechce používat alkohol, může rum nahradit rumovým aroma. Stačí 3 až 4 kapky. Chuť zůstane velmi podobná a krém bude navíc pevnější, protože do něj nepřidáte další tekutinu. Čokoláda na povrchu: Hořká čokoláda s obsahem kakaa kolem 60 procent dobře vyrovná sladkost krému. Mléčná působí měkčeji a sedne těm, kdo mají rádi sladší cukroví. Bílá čokoláda zase rohlíčky opticky rozsvítí, na vánočním tácu to nevypadá vůbec špatně. Tvarování bez praskání: Když se těsto při válení láme, je nejspíš moc studené. Nechte ho asi 5 minut povolit na kuchyňské lince a zkuste to znovu. Bude poddajnější. Příliš teplé těsto je opačný problém, lepí se na ruce a při pečení hůř drží tvar.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz