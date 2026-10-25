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Německá střela, která by z Pobaltí dosáhla na Moskvu. Taurus Neo má prorážet bunkry a do výzbroje přijít kolem roku 2029

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Na současnou německou řízenou střelu Taurus KEPD 350 má navázat nástupce, který doletí dál a udeří silněji. Shrnujeme, co o projektu Taurus Neo víme, kolik střel by mělo vzniknout a kterým letounem je Němci nejspíš ponesou.
Německá střela, která by z Pobaltí dosáhla na Moskvu. Taurus Neo má prorážet bunkry a do výzbroje přijít kolem roku 2029

Německá střela, která by z Pobaltí dosáhla na Moskvu. Taurus Neo má prorážet bunkry a do výzbroje přijít kolem roku 2029

Zdroj: Foto: axesofevil2000 - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 20:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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