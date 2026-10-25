Německá střela, která by z Pobaltí dosáhla na Moskvu. Taurus Neo má prorážet bunkry a do výzbroje přijít kolem roku 2029

Taurus KEPD 350 patří k evropským řízeným střelám určeným pro přesné zásahy na velkou vzdálenost. Pro případný konflikt NATO s Ruskem má jednu podstatnou slabinu: řada důležitých cílů na ruském území leží mimo její dosah. Nová verze Taurus Neo má proto doletět dál, zasahovat přesněji a nést větší ničivou sílu.
Pět set kilometrů nestačí ani ze startu nad Pobaltím
Současná střela Taurus má podle Wikipedie dosah zhruba 500 kilometrů. Pro hloubku ruského území je to málo. Ani letoun, který by ji odpálil z Pobaltí, tedy z místa nejbližšího Rusku, by s ní na cíle hluboko ve vnitrozemí nedosáhl.
Přitom právě tam leží objekty, kvůli kterým střela vznikla. V Moskvě a jejím okolí je soustředěna řada důležitých podniků, vojenských základen a velitelských center. Kdyby se dolet podařilo prodloužit na víc než 500 kilometrů, ocitla by se podle podkladů Moskva pravděpodobně v dosahu.
Ta hranice je ovšem podezřele nízko. Údaj „víc než 500 kilometrů“ odpovídá zhruba tomu, co zvládá už dnešní verze, a o konkrétním doletu nové střely zatím zveřejněné zdroje mlčí. Tvrzení o Moskvě na dostřel tak zatím stojí na čísle, které nikdo nezveřejnil.
Plán počítá se šesti sty střelami, zatím nevznikla ani jedna
Taurus Neo dnes existuje jen na papíře. Server ArmyRecognition uvádí, že by mělo vzniknout asi 600 kusů, a vyvinout a vyrobit takové množství není jednoduché.
Do výzbroje by se nové střely mohly dostat kolem roku 2029, pokud všechno půjde podle plánu. Ta podmínka u programu, který ještě neopustil fázi návrhu, dělá z roku 2029 nejbližší možný termín. Pozdější zavedení by nikoho nepřekvapilo.
Pohon se nejspíš měnit nebude. Nová střela si podle dostupných informací ponechá proudový motor a poletí stejně jako dnešní Taurus podzvukovou rychlostí.
Co navíc by střela mohla dostat kromě delšího doletu
Další vylepšení zatím zůstávají v rovině spekulací, které zveřejnil americký server TWZ. Jedna z možností se týká hlavice. Současná je dvoustupňová a dokáže proniknout i do bunkrů. Úpravou by se z ní mohla stát ještě ničivější, takže by střela zvládla zasáhnout i opravdu odolné úkryty.
Změnit se může také navádění. Dnešní Taurus kombinuje inerciální navigaci, GPS a obrazové navádění. Nová soustava by měla být kombinovaná a fungovat i v prostředí, kde protivník ruší signál.
Střela by podle TWZ mohla dostat i systémy, které klamou protivzdušnou obranu.
Nosičem nové střely bude nejspíš letoun, který zná tu starou
Německé letectvo dnes odpaluje střely Taurus KEPD 350 hlavně z letounů Panavia Tornado. Ty ale bude postupně vyřazovat, takže mu zůstanou dva typy: Eurofighter Typhoon a Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Úprava F-35 pro nesení střely by byla komplikovaná. Letoun typu stealth navíc může plnit jiné úkoly. Nejpravděpodobnějším nosičem střely Taurus Neo je proto Eurofighter, který už dnes umí odpalovat současný Taurus.