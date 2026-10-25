Starší bratr HIMARSu nese dvojnásobek raket. M270A2 v Evropě zasáhne kolony i sklady až na 92 kilometrů

Raketomet M270 stojí na pásovém podvozku odvozeném od amerického bojového vozidla pěchoty M2 Bradley. V pancéřované kabině sedí tříčlenná osádka, za ní je umístěné odpalovací zařízení. Americká armáda s vozidlem do penze nepočítá a v Evropě může jeho nejnovější verze sloužit jako nástroj odstrašení Ruska.
Dvanáct raket na jedno nabití, u těžkých střel jen dvě
Nejčastější výzbrojí M270 jsou rakety ráže 227 milimetrů. Odpalovač jich pojme dvanáct, tedy dvakrát víc než slavnější HIMARS, který používá stejnou munici. Jedno vozidlo M270 tak v jedné salvě vypustí tolik raket jako dva HIMARSy.
S balistickými raketami MGM-140 ATACMS se kapacita prudce zmenší. Do odpalovače se vejdou jen dvě, což je šestina počtu běžných raket. Každé nabití těžkými střelami tedy znamená výrazně méně výstřelů na jedno vozidlo.
Modernizace M270A2 přinesla silnější motor a nástupce ATACMS
Původním úkolem raketometu z roku 1983 bylo ničit cíle protivzdušné obrany, vést protibaterijní palbu a v případě potřeby pokrýt plošnou palbou zásadní cíle. Spolu s vozidlem se ale vyvíjela i munice. Dnešní rakety létají mnohem dál a jsou extrémně přesné. Čtyřicet let starou konstrukci tak drží ve službě hlavně to, co z ní lze odpálit.
Verze M270A2 vstoupila do výzbroje v roce 2019. Od předchůdců ji odlišuje silnější motor a lepší ochrana osádky. Nejdůležitější změnou je schopnost odpalovat novou americkou balistickou raketu krátkého doletu Precision Strike Missile (PrSM), která nahrazuje ATACMS.
Podle serveru MilIn jsou raketomety M270A2 rozmístěné také v Evropě. Kolik kusů tam stojí a u kterých jednotek slouží, dostupné informace neuvádějí.
Až 92 kilometrů daleko: velitelství, sklady munice i kolony
Řízené rakety GMLRS zasahují cíle na vzdálenost až 92 kilometrů. Mezi typické cíle patří systémy protivzdušné obrany, velitelská stanoviště, sklady munice a kolony vojenské techniky. V Evropě by se proti nim raketomet nejspíš nasadil v konfliktu s Ruskem.
Balistické rakety posouvají dosah mnohem dál a umožňují ničit strategické cíle vzdálené až několik set kilometrů. Pro plošnou palbu raketomet kdysi vznikl, dnes s touto municí slouží hlavně k přesným zásahům jednotlivých cílů hluboko v týlu protivníka.
Proč se o raketě PrSM mluví i v souvislosti s 1 000 kilometry
Raketa PrSM má dosah až 500 kilometrů a je přesná. Inženýři ji přesto dál vylepšují. Podle dostupných předpokladů by s náporovým motorem mohla doletět až na 1 000 kilometrů. Jde zatím o odhad, ne o potvrzenou schopnost, a s dvojnásobným dosahem proto nelze počítat jako s hotovou věcí.
Vedle toho vzniká protilodní verze PrSM. Do výzbroje by se mohla dostat v roce 2028 a raketomet M270A2 by s ní získal další typ úkolů.