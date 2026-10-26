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Titul už je asi ztracený: Russellovou prioritou je Pohár konstruktérů

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George Russell ve Velké ceně USA opět zaostal. Zatímco Andrea Kimi Antonelli zvítězil a v Mexiku bude mít obrovskou šanci získat titul, Brit se trápil a dojel pouze na osmé příčce.
Titul už je asi ztracený: Russellovou prioritou je Pohár konstruktérů

Titul už je asi ztracený: Russellovou prioritou je Pohár konstruktérů

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 02:07

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