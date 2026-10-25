Severokorejská houfnice Koksan dostřelí až na 60 kilometrů. Kde se vlastně vzala, dodnes nikdo přesně neví

Dělostřeleckých systémů má severokorejská armáda vysoké počty. Mnohé z nich patří ke starší technice a i tak dokážou napáchat velké škody. Koksan je těžká samohybná houfnice s hlavní ráže 170 milimetrů. Dostupné zdroje ji popisují jako zbraň s vysokou ničivou silou a velice slušným dosahem.
Podvozek po čínském tanku, hlaveň nejspíš po sovětském pobřežním dělu
O tom, jak houfnice vznikla, se ví překvapivě málo. Poprvé ji pozorovatelé zaznamenali v roce 1978 pod označením M1978 Koksan. Tehdy stála na podvozku tanku T-59, tedy čínské kopie sovětského T-54.
Severokorejci zbraň dál vyvíjeli. V roce 1989 se objevila na novém podvozku, který podle serveru ArmyRecognition vychází ze sovětského dělostřeleckého tahače ATS-59. Tato modernizovaná verze nese označení M1989 Koksan.
Nejméně jisté je, odkud pochází samotná hlaveň. Na více než čtyřicet let staré konstrukci tak dodnes nikdo s jistotou neurčil ani to nejzákladnější. Wikipedie houfnici vede jako výrobek severokorejského průmyslu. Stejně jako většina zdrojů ale předpokládá, že předlohou bylo staré sovětské dělo pobřežní obrany z 50. let 20. století.
Údaj o stokilometrovém dostřelu zatím nikdo nepotvrdil
S běžným střelivem Koksan podle dostupných údajů dostřelí na 40 kilometrů. Účet KPAWeaponsTracker uvádí o dva kilometry víc, tedy 42 kilometrů. Na hranici 60 kilometrů s raketově poháněnými projektily se oba zdroje shodují. Účet svůj přehled zveřejnil 20. listopadu 2024 a doprovodil ho upozorněním, že o těchto houfnicích koluje na síti X hodně dezinformací.
Ve stejném příspěvku zmiňuje i naváděný granát s dostřelem 100 kilometrů. Sám ho ale dvakrát označuje za nepotvrzený, a tak se s tímto číslem zatím nedá počítat. Spolehlivou horní hranicí zůstává 60 kilometrů, na které se zdroje shodují.
I tento dosah by Severní Koreji umožnil velmi spolehlivě zasahovat jihokorejské hlavní město Soul.
Na jak dlouho vystačí dvanáct granátů, které houfnice veze s sebou?
Podle serveru WeaponSystems vystřelí Koksan dvě rány za pět minut. Pro houfnici, kterou zdroje řadí k nejhrozivějším kusům severokorejského dělostřelectva, je to slabé místo. Na palubě veze munici pro 12 ran. Při této rychlosti tedy celou zásobu vystřílí zhruba za půl hodiny.
Ani příprava není rychlá. KPAWeaponsTracker uvádí, že rozložení k palbě trvá pět minut a složení tři. Kvůli malé zásobě munice houfnici často doprovází druhé vozidlo, které veze další granáty i obsluhu.
Sedmičlenná obsluha je během střelby nechráněná. Určitou ochranu jí může poskytnout velká vzdálenost od nepřítele, kterou dlouhý dostřel umožňuje.
Od Íránu přes Irák až k Rusku: kudy se Koksan dostal do světa
Severní Korea houfnici vyváží. Starší verzi M1978 získal Írán a nasadil ji ve válce se sousedním Irákem. Irácká armáda systém ukořistila a upravila ho pro dělo ráže 180 milimetrů. Později se ho zmocnila americká armáda.
Novější M1989 se objevila ve výzbroji ruské armády. Rusko do ní munici nevyrábí, takže granáty ráže 170 milimetrů musí spolu s houfnicemi dodávat Severní Korea.