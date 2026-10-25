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Severokorejská houfnice Koksan dostřelí až na 60 kilometrů. Kde se vlastně vzala, dodnes nikdo přesně neví

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Kromě jaderných zbraní má Severní Korea ještě jednu hrozbu, o které se mluví méně: obrovské množství dělostřelectva. Jeho nejhrozivějším kusem je samohybná houfnice Koksan, zbraň s nejasným původem, kterou dnes používá i ruská armáda.
Severokorejská houfnice Koksan dostřelí až na 60 kilometrů. Kde se vlastně vzala, dodnes nikdo přesně neví

Severokorejská houfnice Koksan dostřelí až na 60 kilometrů. Kde se vlastně vzala, dodnes nikdo přesně neví

Zdroj: Foto: Albert F. Hunt, U.S. Marine Corps - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 20:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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