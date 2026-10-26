Fanoušci Mass Effectu přišli o pokračování. Uniklé video ukazuje, co EA pohřbila

Herní průmysl přišel o jedno ze svých nejslavnějších studií. Společnost Electronic Arts 21. října 2026 oznámila uzavření kanadského BioWare, které stálo za sériemi Mass Effect, Dragon Age nebo legendárním Star Wars: Knights of the Old Republic. Spolu se studiem končí také vývoj dalšího Mass Effectu, na kterém pracoval tým vedený Michaelem Gamblem. Pouhý den po oznámení se ovšem na internetu objevil trailer zrušené hry s názvem Mass Effect: Universe. Jeho pravost potvrdil novinář Jason Schreier z Bloombergu.
Mass Effect: Universe ukazuje hru, kterou už si nezahrajeme
Uniklé video začíná v neonově osvětleném baru, kde se bývalý voják, nyní žoldák, setkává s příslušnicí mimozemské rasy Asari. Zdánlivě obyčejný rozhovor přeroste v konflikt. Trailer následně představuje souboje, průzkum vesmíru i cestování lodí. Fanoušky původní trilogie potěší především návrat Liary T'Soni, jedné z nejznámějších postav celé série.
Záběry pocházejí přímo z herního enginu, obsahují však také materiály z rané fáze vývoje. Nejde tedy o ukázku dokončeného produktu. Michael Gamble přitom již v roce 2024 sliboval dospělejší atmosféru a fotorealistické zpracování podobné původní trilogii. Nový Mass Effect měl navázat na značku, jejíž poslední samostatný díl Andromeda vyšel v roce 2017 a kvůli technickým problémům i příběhu sklidil rozporuplné reakce.
Proč EA zavřela studio s tak slavnou historií?
Rozhodnutí přišlo přímo od vedení Electronic Arts. Firma prošla v srpnu 2026 převzetím za 55 miliard dolarů, na kterém se podílel saúdskoarabský Public Investment Fund, investiční společnost Silver Lake a Affinity Partners. Transakce zároveň zatížila EA dluhem přibližně 18 miliard dolarů.
Vedení nyní omezuje náklady a soustředí investice na výdělečnější projekty. Provozní ředitel David Tinson a šéf studií Cam Weber zaměstnancům oznámili rušení vybraných projektů včetně nového Mass Effectu. Podle Bloombergu přijde o práci přibližně 400 lidí napříč EA, z toho asi 50 v BioWare.
Studio založené v roce 1995 mělo přitom za sebou mimořádnou historii. Ještě před převzetím společností EA v roce 2007 vytvořilo první Baldur's Gate nebo Knights of the Old Republic. Později přišlo s původní trilogií Mass Effect a sérií Dragon Age. Poslední roky se však nesly ve znamení neúspěchů. Multiplayerový Anthem z roku 2019 nedokázal udržet hráče a Dragon Age: The Veilguard z roku 2024 nesplnil prodejní očekávání vydavatele.
Zatímco EA hodlá dál investovat například do Battlefield, sportovních her nebo dalšího Star Wars Jedi, BioWare už druhou šanci nedostane. Uniklý trailer tak zůstává jednou z posledních ukázek práce studia, které po tři desetiletí pomáhalo utvářet podobu příběhových RPG. Samotná značka Mass Effect tím nemusí definitivně skončit, pokračování od původních autorů je však minulostí.