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Fanoušci Mass Effectu přišli o pokračování. Uniklé video ukazuje, co EA pohřbila

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Electronic Arts uzavřela slavné studio BioWare a zrušila připravovaný Mass Effect. Jen den po oznámení se na internetu objevil autentický trailer, který ukazuje, o jakou hru fanoušci přišli. Za koncem legendárního studia stojí rozsáhlé škrty.
Fanoušci Mass Effectu přišli o pokračování. Uniklé video ukazuje, co EA pohřbila

Fanoušci Mass Effectu přišli o pokračování. Uniklé video ukazuje, co EA pohřbila

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 02:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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