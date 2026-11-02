Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V Jihlavě bude v úterý shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na Masarykově náměstí v Jihlavě bude v úterý odpoledne shromáždění na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Veřejná akce naváže na protestní stávku obou veřejnoprávních médií, do které se zapojí většina pracovníků jejich redakcí na Vysočině.
V Jihlavě bude v úterý shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu

V Jihlavě bude v úterý shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 18:21

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Do vedení města se vrací Rudolf Chloupek. Z opozice bude podporovat i koalici
Do vedení města se vrací Rudolf Chloupek. Z opozice bude podporovat i koalici
Za volant řidič sedl s 2,72 promile. Na přivaděči u Jihlavy pak převrátil přívěs
Za volant řidič sedl s 2,72 promile. Na přivaděči u Jihlavy pak převrátil přívěs

Neštěstím mohla skončit nedělní dopravní nehoda, k níž došlo krátce před 11. hodinou na silnici I/38 na...

Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivé
Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivé

V první polovině tohoto týdne bude v ČR zataženo, ve druhé se vyjasní. Srážky očekávají meteorologové spíše...

ON-LINE: Kdo bude vládnout Jihlavě další čtyři roky? Sledujeme přímo v sále
ON-LINE: Kdo bude vládnout Jihlavě další čtyři roky? Sledujeme přímo v sále

Nově zvolené jihlavské zastupitelstvo dnes rozhodlo, kdo povede Jihlavu další čtyři roky. Podle předpokladů...

Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračuje
Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračuje

I po začátku listopadu platí v krajském městě Vysočiny určitá dopravní omezení. Dělníci zůstávají v ulici...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.