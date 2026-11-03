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Tržnice v Jihlavě se pro letošek uzavřela. Chodili tam nakupovat čtenáři Drbny?

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Od 1. dubna až do včerejšího dne, tedy do Dušiček, si mohli lidé v Jihlavě dojít nakoupit nejrůznější zboží na tržnici, která se nacházela na Masarykově náměstí. Byla otevřená každý všední den, a to od 7 do 17 hodin. V nedávné anketě jsme se našich čtenářů ptali, zda tam chodili nakupovat.
Tržnice v Jihlavě se pro letošek uzavřela. Chodili tam nakupovat čtenáři Drbny?

Tržnice v Jihlavě se pro letošek uzavřela. Chodili tam nakupovat čtenáři Drbny?

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 06:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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