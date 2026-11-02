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ON-LINE: Kdo bude vládnout Jihlavě další čtyři roky? Sledujeme přímo v sále

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Nově zvolené jihlavské zastupitelstvo dnes rozhoduje, kdo povede Jihlavu další čtyři roky. Předpokládá se, že křeslo primátora obhájí Petr Ryška. Sedmatřicet zastupitelů také složilo svůj slib.
ON-LINE: Kdo bude vládnout Jihlavě další čtyři roky? Sledujeme přímo v sále

ON-LINE: Kdo bude vládnout Jihlavě další čtyři roky? Sledujeme přímo v sále

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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