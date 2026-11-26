Jako Piper Halliwell uměla v kultovním
seriálu Čarodějky (Charmed) zastavit čas, ale vlastní život herečky Holly Marie Combs je radikálně obyčejnější, i když stále zajímavý. Přes herecké začátky, ostré spory s produkcí, tři manželství až ke smrti nejlepší kamarádky. Dvaapadesátiletá herečka nedávno odešla do „hereckého důchodu“, ale na Čarodějky nezanevřela. K fantasy seriálu se vrací v podcastu a jeho zákulisí připomíná nejen s nostalgií, ale také s rozvířením starých sporů. Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Foto: Warner Bros Narodila se patnáctileté slečně, pak držela pohromadě dvě rodiny
V době narození Holly bylo její matce 15 let a otci 17. Její rodiče se vzali, ale po dvou letech se rozešli, protože měli pocit, že jsou příliš mladí na to, aby manželství fungovalo.
Přes herecké začátky v Picked Fences nebo filmu Narozen 4. července se dostala až k populárním Čarodějkám.
Její nejslavnější rolí je tedy Piper – citlivá čarodějka, která toužila po normálním životě. Byla v každé epizodě seriálu, i když chtěla po odchodu
Shannen Doherty v třetí řadě také odejít. Producenti jí však pohrozili: „Říkala jsem: Tohle není seriál, který chci dělat. K tomuhle jsem se neupsala. […] Nejenže mi pohrozili žalobou, ale budou mi i strhávat z výdělku, ať budu pracovat kdekoli jinde," říká herečka. Tvůrci měli požadovat náhradu za ztráty, které by jejím odchodem seriálu vznikly. Foto: Warner Bros
Po odchodu Shannen Doherty a příchodu Rose McGowan se z prostřední sestry Piper stala nejstarší. Právě její snaha udržet její seriálovou rodinu pohromadě, zvládat vztah s Leem a současně čelit nadpřirozeným hrozbám patřila k výrazným liniím seriálu. Změnilo se, čemu chce věnovat čas
Další známou rolí Holly byla později Ella Montgomery, matka Arii v seriálu Prolhané krásky (Pretty Little Liars). Pro novou generaci diváků tak byla nejprve seriálovou mámou a teprve později objevili její čarodějnickou minulost.
Foto: ABC
Od premiéry Čarodějek uplynulo dnes téměř třicet let. Holly se seriálu stále věnuje v jejím podcastu The House of Halliwell, kde i otevřeně řekla, že je „v hereckém důchodu“. Nejde přitom jen o nedostatek času, ale také o nedostatek rolí, kvůli nimž by chtěla znovu podřídit život natáčení.
„To, co se mi dostávalo na stůl, nebylo nic, u čeho bych si řekla: ‚To je opravdu skvělé, to musím dělat,‘“ vysvětlila. Nabídka pro herečky po čtyřicítce se zužuje a postavy bývají méně zajímavé. Připustila, že věková diskriminace v oboru není tak výrazná jako dřív, ale žádný z nabízených projektů ji nenadchnul.
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V soukromí prošla několika výraznými změnami. Jejím prvním manželem byl herec Bryan Travis Smith. Později si vzala Davida Donoha, který pracoval ve štábu Čarodějek, a narodili se jim tři synové: Finley, Riley a Kelley. V roce 2019 se provdala potřetí – za restauratéra Mikea Ryana – a stala se také nevlastní matkou jeho dcery.
Nejsilnější osobní pouto spojovalo Holly ale se Shannen Doherty, představitelkou nejstarší sestry Prue. Přátelily se už před Čarodějkami, od začátku devadesátých let. Doherty později vzpomínala, že právě ona prosazovala, aby Holly v seriálu získala roli. I přes hádky v průběhu natáčení zůstali nejbližšími přítelkyněmi, a k
dyž Shannen v roce 2024 zemřela na rakovinu, Holly se s ní rozloučila jako se svou „ 31 let lepší polovičkou“. Psala o prázdnotě, kterou po sobě zanechala, i o jejich sesterském vztahu v reálu. „Naučila jsi mě, co znamená rodina. Byla jsi a navždy budeš mou sestrou."
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Mnohem komplikovanější obraz nabízejí její vztahy s Alyssou Milano, seriálovou čtvrtou sestrou Phoebe. Staré napětí se naplno vrátilo v prosinci 2023, kdy Holly v podcastu Shannen Doherty popsala tehdejší odchod z Čarodějek. Tvrdila, že producenti dostali od Alyssy ultimátum - museli si mezi ní a Shannen vybrat. Holly se Shannen zastala a připomněla, že se snažila sestry usmiřovat a chtěla, aby spolu vycházely.
„Být prostředním dítětem je na nic,“ dodala s odkazem na vlastní seriálovou i zákulisní pozici.
Rose McGowan, která po odchodu Shannen přišla do seriálu jako další sestra Paige, v době obnoveného konfliktu veřejně podpořila Holly. Pod jejím příspěvkem jí napsala, že ji má ráda a respektuje ji. Zároveň zdůraznila, že přes veškerou bolest zůstává hrdá na to, co společně pro diváky vytvořily.
Zdroje: EW, Nine, iHeart Radio, Entertainment Online