Mít na zahradě starý pařez není úplně ideální. Člověk se často potřebuje se sekačkou dostat do všech míst a právě zbytky stromu mu mohou zavazet. Stejně tak může být na obtíž v místě, kde chceme mít záhon, dětské hřiště nebo cokoli jiného. Zbavit se lze takovéhoto pařezu mnoha různými způsoby, přičemž některé nabízejí i užitek. Typické je v tomto ohledu rozložení starého pařezu houbami. Mycelium dokáže divy a pařez může být během několika měsíců až roků doslova rozežraný houbami. Vy se navíc dočkáte úrody. Jak tedy na to?
Naočkování hub jako základ
Ideální je samotný pařez zkrátit tak, aby byl co možná nejblíže k zemi, ale aby byl viditelný. Poté už můžeme navrtat přímo do pařezu z horní části otvory s průměrem kolem 1 až 2 cm. Jejich hloubka by se měla pohybovat kolem 15 cm. Klidně můžete očkovat nahusto. Samotný pařez se pak mnohem rychleji rozkládá. Ideální je k zaočkování kolíčková sadba hlívy ústřičné. Tu lez bez problémů zakoupit na internetu v mnoha eshopech. Do otvorů se nasunou zaočkované kolíky a zazátkují se dalšími kolíčky, aby nedošlo k vysychání děr. Dřevo je i tak zapotřebí udržovat ve vlhkém stavu. Můžeme ho klidně přikrýt mulčem.
Jak dlouho trvá proces rozkladu kořene?
S úrodou hub je třeba většinou počítat za rok. To ale neznamená, že by se dřevo nějak výrazně rozložilo. Rozklad samotného pařezu často trvá klidně i několik let. S tím je třeba počítat. Vše se odvíjí mimo jiné od druhu dřeviny, počasí, vlhkosti a také od velikosti konkrétního pařezu. Obří pařezy se rozkládají poměrně dlouhou dobu. Měkký smrk se vám také rozloží mnohem dříve než třeba ořech.
Kolíčková sadba hlívy ústřičné: Foto Radek Štěpán
Tip: Domácí pěstování hlívy ústřičné není náročné. Zvládli jsme to bez problémů.
Jak na urychlení procesu rozkladu dřeva?
Jde to. Stačit by vám měl obyčejný kompost. Do pařezu se vyvrtá několik otvorů a naplníme je právě kompostem. Poté se pařez navlhčí a zasype kompostem. Ten už následně pomůže k jeho efektivnímu rozkladu. Ten může trvat mnohdy i několik týdnů.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Očkování pařezu hlívou ústřičnou: Náhledové foto Chat Day
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