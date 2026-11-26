Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Jedenáctý díl Zrádců, který měl premiéru ve středu 25. listopadu na prima+, určil finálovou pětici a rozbil dosud pevné spojenectví mezi věrnými. Díl otevřelo rozhodnutí o vydírání, při kterém šlo o ztrátu štítu, a pak přišel kostýmovaný bál se svatyní pravdy. Nová zrádkyně ve hře
Děj navázal na konec předchozího dílu, kdy po vyřazení Tomáše zůstala Annelie sama a oslovila svou spojenkyni Domi. Ta se musela vzdát štítu, a jak popsal režisér Markus Krug v podcastu Liščí komnata, nad obálkou přemýšlela velmi dlouho. Nakonec kývla, souhlasila s plánem dojít do finále ve dvou a v noci s Annelie zavraždily May.
U snídaně se věrní Majda a David domluvili, že u kulatého stolu půjdou po Matějovi, na kterého se shodly i obě zrádkyně. Unavenou Domi pak Annelie při společné chvíli popíchla poznámkou:
„Máš pocit, že já každý den spím tři hodiny?“
Matěj už tušil, že se kolem něj stahuje smyčka, a svůj stav popsal další ze svých motorkářských metafor:
„Je to jako když jedeš vytrvalostní závod. Všechno furt funguje, ale prostě motor ti drží jenom na dvou šroubech.“ Moderátor pak v podcastu žertoval, že by Matějovi přál vlastní pořad, ve kterém by komentoval zprávy a počasí jen přirovnáními k motorkám. Vojtěch Kotek Devítihodinový bál v kostýmech
Hlavní misí byl kostýmovaný bál, při němž soutěžící hledali tanečníky s nejvyšší hodnotou a vytancovali 353 000 korun, bank tak stoupl na 1 753 000 korun. Podle Kruga šlo o nejdelší misi řady, štáb ji točil devět hodin a kostýmy musely být předem připravené pro všech 24 soutěžících.
Kotek v úvodu vystoupil jako hradní pán v rozpadající se podobě bez prstenu. V podcastu přiznal, že kroky se učil z videa a tanečník ani trošku není.
„Do StarDance, myslím si, nikdy nepůjdu,“ prohlásil.
David ho v dílu pochválil, že od doby, co jezdil na prkně,
„dozrál jako víno“. Kotek v podcastu odpověděl, že vypadal spíš jako někdo, kdo na prkně uvízl v lavině a má pár omrzlin.
Nejvíce vytancoval Štefan a jako první vstoupil do svatyně pravdy se šesti tvrzeními o hře. O hořící papírky v rukou hráčů se podle Kruga postaral iluzionista Michal Nesveda. Annelie si vybrala tvrzení o vraždě z pomsty a ostatním zatajila kladnou odpověď, aby zakryla svou reakci na vyřazení Kryštofa.
V podcastu se tvůrci vrátili také k promítání předchozího desátého dílu v kině, kde diváci tipovali, kdo je naverbovaný zrádce. Hlasovalo skoro dva tisíce lidí, nejvíc jich tipovalo May (21 %) a Tomáše teprve jako čtvrtého (13 %). Česko to podle Kotka zkusilo jako první ze zhruba 40 zemí, kde Zrádci běží. Celé kino podle něj rozesmála hláška Domi
„kdo by to byl tušil, že byl honič pašeráků“. Jednoznačné hlasování u kulatého stolu
U kulatého stolu hráči naposledy slyšeli, zda vyřazený patřil k věrným, nebo ke zrádcům. Debata se stočila k Matějovi, kterému ostatní vyčítali chybějící teorie, a hlasování skončilo jednoznačně, dostal pět hlasů.
„Po tom, co jsem tady všechno slyšel, bych nejradši napsal sám sebe,“ usmíval se smutně Matěj.
Sám napsal Majdu, protože mu byla ve hře nejbližší.
„Měl bych tu pyramidu otočit vzhůru nohama, aby to dávalo smysl,“ řekl k jejímu jménu.
Při loučení prozradil, že byl věrný.
„Je super ten hradní vzduch, v tom zatracení mi bude trochu chybět. Ale můžete bejt klidní, to, jak jsem pokazil misi a to, že mě manželka přetrhne, mě bude bolet víc. Děkuju, byla to pěkná hra, pěkná. Byl jsem věrný,“ řekl. Jeho odchod doprovodila píseň Hurt Johnnyho Cashe, kterou tvůrci vybrali jako vzkaz na dálku. Rozkol mezi věrnými před finále
Do finále postoupili věrní David, Štefan a Majda a dvě zrádkyně Annelie a Domi. Spojenectví Davida a Majdy se ale ihned rozpadlo, když David prohlásil, že podezírá Domi i Majdu.
„Annelie i Štefan měli autentické reakce, Majdě jsem to vůbec nevěřil,“ řekl. Podle Kotka s Krugem Domi při obvinění nereagovala útočně jako dříve a ustoupila.
Majda se pokusila Davida přesvědčit a nabídla mu svůj snubní prsten, ten ale trval na svém. Ve zpovědnici si pak vzpomněla, že na Annelie dříve ukazovali Dáša a Tomáš. Závěrečnou večeři hradního pána tvůrci pojali jako povzbuzení finalistů, podle Kotka však u stolu skoro nemluvili.
Ve finále 2. prosince na Primě a také živě v O2 areně už se hráči nedozví, kdo z vyřazených byl zrádce, a když v závěru zůstane zrádce, bere celý bank 1 753 000 korun. Naději věrným nedávala ani samotná Majda:
„Nevidím moc šancí, že by Věrní vyhráli.“ Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube, FTV Prima).