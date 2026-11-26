Nedostatek železa v těle se může projevit příznaky anémie, která je sice běžná, ale pokud se vyskytnou některé její nepříjemné příznaky, je potřeba situaci řešit. Pomoci může i změna stravy.
Nízká hladina železa se může objevit z mnoha důvodů, včetně nedostatečné konzumace železa nebo ztráty krve. K anémii, která je často důsledkem absence železa v těle, dochází, když
máte sníženou hladinu hemoglobinu v červených krvinkách. Hemoglobin je bílkovina ve vašich červených krvinkách, která je zodpovědná za přenos kyslíku do tkání. Anémie z nedostatku železa je nejčastějším typem anémie. I když tento stav může být běžný, neznamená to, že není potřeba ho řešit, říká doktorka Abby Zhang. Jaké jsou příznaky anémie z nedostatku železa?
Příznaky anémie z nedostatku železa mohou být zpočátku mírné a nemusíte si jich ani všimnout. Někteří jedinci
žijí s tímto typem anémie celý život, aniž by o tom vůbec věděli. Většina lidí si ani neuvědomí, že trpí mírnou anémií, dokud jim není proveden rutinní krevní test. Těhotné ženy potřebují více železa, proto by dávku doplňků měly konzultovat s lékařem. U mírného nedostatku železa může pomoci strava bohatá na železo, při velmi nízkých zásobách však obvykle nestačí a je potřeba léčba s lékařem. Příznaky středně těžké až těžké anémie s nedostatkem železa mohou zahrnovat: celkovou únavu, slabost, bledou kůži, dušnost, závrať, zvláštní chutě k jídlu, pocit brnění nebo plazení v nohou, otok nebo bolest jazyka, studené ruce a nohy, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, lámavé nehty, bolest hlavy.
Léčba anémie z nedostatku železa bude záviset na tom, jak závažný problém představuje a co ji způsobilo.
Většina forem tohoto stavu zahrnuje nedostatek železa ve vaší stravě nebo problémy se vstřebáváním železa, které konzumujete. Níže jsou uvedeny některé možnosti léčby.
Užívejte doplňky stravy
Tablety železa mohou pomoci obnovit hladinu železa ve vašem těle. Pokud je to možné, měli byste
užívat doplňky nalačno, což pomáhá tělu lépe je vstřebávat. Pokud vás trápí žaludek, můžete je užívat s jídlem. Možná je budete muset brát několik měsíců. Doplňky železa mohou způsobit zácpu nebo černou stolici. Fotografie: Pixabay Zaměřte se na svou stravu
Jídelníčky, které obsahují následující potraviny, mohou pomoci léčit nedostatek železa nebo mu předcházet:
červené maso, tmavě zelená, listová zelenina, sušené ovoce, ořechy, cereálie obohacené železem.
Navíc vitamín C může pomoci vašemu tělu vstřebávat železo. Pokud užíváte tablety železa, může lékař doporučit užívání tablet společně se zdrojem vitamínu C, jako jsou pomerančový džus nebo citrusové plody. Možná budete muset zvážit také potraviny, které jíte nebo pijete, jež mohou snížit hladinu železa nebo způsobit problém s jeho vstřebáváním, jako je například černý čaj.
Zdroj:
Healthline
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Nedostatek železa může způsobit anémii s nenápadnými příznaky, jako je únava nebo bolest hlavy zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.