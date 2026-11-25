Pohlcovač vlhkosti nemusí být drahý přístroj z obchodu ani nevzhledná plastová krabička schovaná za skříní. S trochou kreativity si můžete vyrobit vlastní domácí variantu, která pomůže omezit přebytečnou vlhkost a zároveň se stane pěkným doplňkem interiéru. Využijete při tom několik běžně dostupných surovin, které možná už máte doma. Použijete je například v koupelně, v šatních skříních, spížích nebo menších místnostech.
Sůl: přirozený pohlcovač vlhkosti za pár korun
Jedním z nejjednodušších řešení, které můžete využít, je hrubá kuchyňská sůl. Ta dokáže na sebe vázat vzdušnou vlhkost, takže se hodí především do menších prostor. Připravte si hezkou skleněnou nádobu, nasypte do ní několik centimetrů soli a přes hrdlo přetáhněte prodyšnou látku, kterou upevníte ozdobnou stužkou. Pokud chcete dekoraci ještě trochu vyšperkovat, přidejte kolem nádoby jutový provázek, dřevěné korálky nebo malou jmenovku. Sůl pravidelně kontrolujte a vyměňte ji, jakmile zvlhne nebo se začne rozpouštět.
Jedlou sodu využijete obdobně
Podobně můžete využít také jedlou sodu. Nasypte ji do menší otevřené skleničky a umístěte například do botníku nebo skříně. Soda pomáhá pohlcovat pachy, takže získáte hned dva praktické benefity. Pro hezčí vzhled můžete na povrch položit několik sušených květů. Jen dejte pozor, aby se nedostaly do vlhkého materiálu.
Tip: Jak využít silikagel v souvislosti se semínky?
Silikagel jako elegantní pohlcovač
Chcete něco účinnějšího a zároveň esteticky zajímavého? Vyzkoušejte silikagel, který se běžně používá v malých sáčcích přibalených k obuvi, kabelkám nebo elektronice. Tento materiál dokáže pohlcovat vzdušnou vlhkost a při správném použití se hodí i do domácích dekorativních nádob. Místo obyčejného sáčku ho můžete nasypat do malé skleněné dózy s víčkem opatřeným drobnými otvory, případně do ozdobné keramické nádoby s prodyšnou horní částí. Krásně bude vypadat také kombinace s dřevěným podstavcem nebo přírodním provázkem.
Využijte i aktivní uhlí
Aktivní uhlí můžete využít i tam, kde vám jde nejenom o vlhkost, ale také o pohlcování pachů. Umístěte ho do látkového sáčku nebo designové misky a postavte například do předsíně.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka
Náhledové foto: Chat Day
The post Pohlcovač vlhkosti: kromě komerčních si můžete vyrobit vlastní first appeared on Naše zahrada.