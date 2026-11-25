Zapomenutý zázrak ze záhonu: Jak vypěstovat černý kořen a proč pro něj chtít místo na zahradě. Mezi zeleninou na českých zahradách byste dnes jen stěží hledali větší trvalkovou raritu, než je hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), lidově známý jako černý kořen. Staré pověsti vyprávěly, že vložením této rostliny do tlamy jedovatého hada plaz okamžitě zahyne, a germánské kmenové legendy věřily v jeho sílu coby magického protijedu. Ačkoliv o zázračném účinku proti zmijím si můžeme nechat jen zdát, v kuchyni i lidovém léčitelství představuje tato zelenina neobyčejně cenný poklad.
Pod tmavě hnědou až černou slupkou se ukrývá křídově bílá dužina, jejíž velmi příjemná, jemně nasládlá a oříškově trpká chuť často připomíná delikátní chřest nebo artyčoky.
Výživová bomba pro zdraví a štíhlou linii
Pěstování v Evropě se datuje od 16. století a zdravotní přínosy černého kořene oceňují mikrobiologové i výživoví poradci dodnes. Významnou složkou dužiny je účinná látka alantoin, která výrazně podporuje hojení tkání, urychluje regeneraci sliznic trávicího traktu a stimuluje správnou činnost žláz s vnitřní sekrecí.
Vitamínový koktejl účinně podporuje léčbu chronických zánětů močových cest a pomáhá při odplavování ledvinových kamenů. Pro ty, kdo si hlídají štíhlou linii, je skvělou zprávou mimořádně nízká energetická hodnota, která činí pouhých 64 kcal (268 kJ) na 100 gramů čerstvé váhy. Dužina navíc neobsahuje téměř žádný škrob, ale je plná inulinu, což z ní dělá ideální pochoutku pro diabetiky.
Lehká půda bez přemíry hnojení a postup výsadby
Pěstování hadího mordu není nijak složité, klíčové je však správně vybrané stanoviště. Zelenina vyžaduje plné slunce a propustnou, kyprou půdu bohatou na humus a vápník. V těžké jílovici se kořeny deformují a kroutí. Pozor si dejte na přehnojování čerstvým hnojem, přemíra dusíku totiž vede ke zbytnění, houbovité struktuře dužiny a příliš hořké chuti.
Výsev a péči o záhon zvládnete v několika jednoduchých krocích:
- Termín výsevu: Nejčastěji se sází od března do začátku dubna. Možný je i podzimní výsev nebo letní výsev s vidinou sklizně v následujícím roce.
- Hloubka a spon: Semínka vysévejte přímo do rýh hlubokých 2 až 3 milimetry s rozestupem řádků 30 až 45 centimetrů.
- Jednocení: Vzrostlé mladé rostlinky po vzcházení prořežte na vzájemnou vzdálenost 8 až 10 centimetrů v řádku.
- Zálivka a mulč: Půdu udržujte stálou vlhkostí, ale zabraňte přemokření, které způsobuje hnilobu. Osvědčil se mulč ze slámy nebo posečené trávy.
Hadí mord vykazuje vysokou odolnost vůči běžným zahradním škůdcům i houbovým chorobám. Z preventivních důvodů se však doporučuje stanoviště výsadby každý rok poctivě střídat.
TIP: Nemáte přístup ke hnoji ani kompostu? Smíchejte ocet s peroxidem a sledujte ten zázrak s úrodou.
Foto: Pixabay
Sklizeň do prvních mrazů a správné skladování
Sklizeň černého kořene začíná od října. Kořeny můžete dobývat ze země postupně podle potřeby, protože v záhonu vydrží čerstvé velice dlouho. Jedinou podmínkou je vytáhnout je z půdy dříve, než země hluboce promrzne, protože ze zmrzlé hlíny se křehké a dlouhé kořeny bez zlomení vytahují velmi těžko.
Pro dlouhodobé zimní uskladnění postupujte podobně jako u mrkve. Kořeny uložte do bedny s vlhkým pískem v chladném sklepě s teplotou okolo 0 °C (vždy však nad bodem mrazu) a vysokou relativní vlhkostí 95 až 98 %. Vysoká vlhkost vzduchu je zásadní pro to, aby si dužina udržela šťavnatost a kořeny se nescvrkávaly. V takových podmínkách vydrží křupavé až 6 měsíců.
Zdroje info: Autorka,https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/jak-vypestovat-zazracny-cerny-koren-hadi-mordhttps://www.denik.cz/zahrada/hadi-mord-spanelsky-cerny-koren.htmlhttps://www.ireceptar.cz/zahrada/jak-pestovat-cerny-koren/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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