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Hranice příjmové chudoby závisí na velikosti domácnosti
ČSÚ v šetření za rok 2025 vycházel z příjmů domácností za rok 2024. Pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou podle jeho výpočtu žilo 9,6 procenta lidí. U dvojice dospělých činila měsíční hranice 28 635 korun, u dvojice se dvěma dětmi do 13 let 40 089 korun.
Hranice odpovídá 60 procentům mediánu disponibilního příjmu po přepočtu podle velikosti a složení domácnosti. Medián je hodnota uprostřed příjmového rozdělení. Statistiky tak ukazují, jak si domácnost stojí ve srovnání s ostatními. Dva lidé se stejnou výplatou ale mohou mít po zaplacení nájmu a energií k dispozici velmi rozdílné částky.
Jakou roli hraje životní minimum
Od 1. října 2026 činí životní minimum jednotlivce 5 500 korun měsíčně, předtím to bylo 4 860 korun. Existenční minimum činí 3 130 korun. Obě částky slouží k posuzování základních osobních potřeb bez nákladů na bydlení.
Životní minimum vstupuje do výpočtu některých složek superdávky. Například u podpory na živobytí musí být příjem domácnosti nižší než 1,43násobek jejího životního minima. Složka na bydlení má vlastní pravidla, takže na ni může dosáhnout i domácnost s vyšším příjmem.
Co všechno superdávka zahrnuje
Dávka státní sociální pomoci od 1. října 2025 nahradila přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Podává se jedna žádost a podle situace domácnosti může dávka zahrnovat až čtyři složky.
- Složka na živobytí pomáhá domácnostem s velmi nízkými příjmy pokrýt základní potřeby.
- Složka na bydlení pomáhá s uznatelnými náklady na bydlení. Úřad práce přihlíží k příjmu domácnosti, způsobu bydlení a zákonným limitům.
- Bonus na dítě pomáhá s výdaji na nezaopatřené děti. Posuzuje se mimo jiné příjem domácnosti a plnění školní docházky.
- Pracovní bonus zohledňuje příjmy z pracovní aktivity. Evidence na Úřadu práce může splnit podmínku pracovní aktivity pro dávku, sama však pracovní bonus nezakládá.
Úřad práce posuzuje také úspory, vlastnictví nemovitostí a počet automobilů. Při akutní finanční tísni lze podle okolností požádat také o mimořádnou okamžitou pomoc.
Co když nájem a zálohy spolknou většinu výplaty?
Petr žije sám v nájemním bytě v Brně. Vydělává 18 500 korun čistého měsíčně a za nájem a zálohy platí 11 000 korun. Pokud je mzda jeho jediným příjmem, leží pod statistickou hranicí ze šetření za rok 2025.
Při posuzování žádosti bude Úřad práce zajímat například to, kolik z uvedených 11 000 korun tvoří nájem a kolik energie, zda má Petr nájemní smlouvu a jaké má úspory. U jednočlenné domácnosti činí limit započitatelných úspor 200 000 korun. Ze samotné výplaty a celkové částky za bydlení proto nelze určit, zda Petr dávku dostane ani v jaké výši.
Pro orientační výpočet slouží kalkulačka MPSV. Žádost lze podat online přes Klientskou zónu Jenda nebo osobně na pobočce Úřadu práce, kde s podáním pomohou.
Zdroje článku: Koho trápí příjmová chudoba? | Statistika a My, csu.gov.cz, csu.gov.cz, csu.gov.cz, csu.gov.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová