Sušení prádla v zimě: větrejte a sledujte vlhkost
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
prádloZdroj: Foto: Pixabay
Článek byl publikován 24.11.2026 23:00
Chystáte se pustit do zvelebování svého bytu či domu, ale už jen při myšlence na to, co všechno je třeba...
Na jaře otevřete, na podzim zazimujete, mezitím zajedete několikrát na víkend a na týden nebo dva v létě....
Čeká vás víkend mimo domov nebo několik dní, kdy nebudete mít čas pravidelně zalévat pokojové rostliny?...
Okurka patří mezi oblíbené druhy zeleniny, kterou si můžeme dopřávat díky dostupnosti v obchodech po celý...
úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
- Zapomeňte na kladivo i louskáček: Vlašské ořechy zalijte na 15 až 30 minut vroucí vodou a celé půlky vyloupnete nožem
- Kaluž u zdi po bouřce: Pod bílými kamínky kolem domu chybí spád. Napravíte to ve 4 krocích
- Lidé v bytovkách se bojí pokut až 200 000 Kč: Za chybějící dálková měřidla tepla od ledna 2027 zaplatí hlavně dům
- Německý trik na zimní vlhkost v bytě: Nárazové větrání ji vyžene za 5 minut a byt přitom nevychladne