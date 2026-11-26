Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci 11. díl, FOTO: distr. FTV Prima
Jedenáctý díl detektivní hry Zrádci zavedl hráče na kostýmovaný bál i k poslednímu kulatému stolu před finále. Režisér Markus Krug a moderátor Vojtěch Kotek v podcastu Liščí komnata přiblížili, co se během natáčení dělo za kamerou. Řeč přišla na novou zrádkyni, psychické vypětí v závěru soutěže i přípravu nejdelší mise celé řady. Nová dvojice po nočním konkláve
Epizoda navázala na noční konkláve po vyřazení Tomáše, kdy osamocená Annelie oslovila svou blízkou spojenkyni Domi. Ta se musela vzdát štítu, nabídku ale přijala
. „Jsme tu s Annelie celou dobu spolu, přijde mi to jako logické,“ řekla Domi v dílu. Ještě téže noci pak obě společně zavraždily May.
Podle Kruga a Kotka je čtrnáct dní natáčení psychický extrém, hra je velmi intenzivní a směrem k závěru bývají díly vypjatější a osobnější. Na soutěžících i štábu se postupně podepisuje únava.
Annelie přesto počítala s tím, že s novou parťačkou dojdou až na konec.
„Minimálně jedna z nás by to mohla vyhrát. Nebo obě dvě dohromady, což by bylo vlastně nejhezčí,“ uvedla v pořadu.
U snídaně pak vznikl moment, který tvůrce v podcastu pobavil. Věrný David totiž radil právě Annelie, že by zrádce měl obětovat druhého zrádce, a vůbec netušil, že svou teorii svěřuje té nejméně vhodné osobě na hradě.
Krug s Kotkem se zastavili také u taktiky Davida a Majdy, jimž plán vyřazovat věrné nevycházel, protože místo nich opakovaně trefovali zrádce. Podle tvůrců měli oba dobrou intuici, jen úplně obrácenou.
„Dejte k tomu prostě vždycky opačný znamínko a je to ono,“ zavtipkovali. Bál s DJem Mikešem
Hlavní misí byl kostýmovaný bál, který vznikl jako návrat ke kostýmovaným úkolům, a hudbu si k němu sami vybrali tanečníci. Podle Kruga trvalo natáčení kolem devíti hodin, protože každý hráč absolvoval všechna tři kola zvlášť. Kostymérka Anna Říhová navíc musela dopředu nachystat oblečení pro všech 24 hráčů, jelikož tvůrci nevědí, kdo se do jedenáctého dílu dostane.
Kotek jako hradní pán ohlásil bál s nadsázkou.
„Promiňte, musím ještě oprášit své figury,“ řekl soutěžícím. David dorazil jako mušketýr ve výslužbě, z Annelie a Majdy se staly princezny a Domi se ukázala poprvé bez brýlí. Annelie si podle tvůrců nasadila korunku i pomyslně a chovala se jako královna hradu, hradní postava Mikeš se mezitím ujal role DJe a pouštěl vinyly.
Kotek v podcastu přiznal, že tanečník není, na což Krug reagoval tím, že pro ostatní chlapy je to prý dobrá zpráva, že ani
neumí všechno. Soutěžící nakonec během bálu vytancovali 353 000 korun a společný bank tak narostl na 1 753 000 korun. Vojta Kotek Tenký led ve svatyni pravdy
Nejúspěšnější Štefan vstoupil jako první do svatyně pravdy, kterou hradní pán uvedl slovy, že
„pravda je k nezaplacení, ale někdy je to to nejtěžší břemeno, které můžeš nést“. Hráči tam postupně ověřovali šest tvrzení o dosavadním průběhu soutěže.
Pro tvůrce šlo podle Kruga o tenký led, protože soutěžícím nesměli dát informaci, ze které by stoprocentně odvodili pravdu a narušili hru. S efekty hořících papírků v rukou hráčů pomáhal iluzionista Michal Nesveda z minulé řady. Šanci zatajit nepohodlnou odpověď využila Annelie, když ostatním zamlčela pravdu o vraždě z pomsty.
Zákulisí posledního kulatého stolu
Před posledním kulatým stolem, u něhož vyřazený soutěžící ještě prozrazuje svou roli, krouží podle tvůrců kolem hráčů kameraman, aby při úvodní písni zachytil jejich napětí. Během samotného jednání jsou pak kameramani schovaní v kuklách. Hlasování tentokrát dopadlo jednoznačně proti Matějovi, který při loučení ostatním řekl, že byl věrný.
Po jeho odchodu se spojenectví Davida a Majdy rozpadlo, když David začal podezírat Majdu i Domi. Majda se ho pokusila přesvědčit tím, že mu jako důkaz své věrnosti nabídla snubní prsten, ať ho klidně hodí z hradeb. David to ale odmítl.
Majda pak začala pochybovat o chování Annelie, na kterou už dříve ukazovali jiní zrádci.
„Překvapilo mě, jak je nyní Annelie zmatená, to nebývalo, vidím to u ní až teď. Že by to byla únava?“ uvažovala v dílu.
Do finálové pětice postoupili věrní David, Štefan a Majda a zrádkyně Annelie a Domi. Závěrečnou večeři pojal Kotek jako snahu unavené finalisty povzbudit, podle jeho slov však u stolu skoro nemluvili.
Hru své parťačky nakonec ocenila i samotná Domi.
„Doteď jsem si myslela, že mám nějakou strategii. Až dnes vidím, že Annelie je opravdu dobrá Zrádkyně, je v tom od začátku,“ řekla. Ve finále 2. prosince už hráči nezjistí, koho vyřadili, a obě zrádkyně jdou do souboje o 1 753 000 korun spolu, jak si Annelie přála. Zrádců Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( youtube).