Představte si novou úpravu kolem domu. Místo holé hlíny lemuje zdi úhledný pás zářivě bílých kamínků a všechno vypadá čistě. Pak přijde první pořádná bouřka a u zdi zůstane kaluž, která se nechce vsáknout. Stává se to často a příčina bývá schovaná přímo pod kamínky.
Proč voda zůstala u zdi
Pás kamínků pod okapem má rozumný účel. Tlumí dopad kapek, takže bláto necáká na fasádu ani na sokl, tedy spodní část zdi chráněnou proti odstřiku. Kamínky navíc brání tomu, aby voda vymílala půdu pod hranou střechy.
Na rozdíl od kůry kamení vodu nenasává a netlí. Voda jím propadne až do zeminy a záleží na tom, jak je terén pod ním tvarovaný. Když je pod kamínky rovina nebo se země sklání k domu, voda se pod vrstvou kamení nemá kam pohnout. Drží se u základů a půda tam osychá velmi zvolna.
Přečtěte si také: Než vyhodíte nábytek po rodičích, projděte 7 míst: Starší Češi schovávají úspory v sedačkách i mezi hrnky
Spád proto musí mít už zemina pod kamínky. Nasypaná vrstva ho sama nevytvoří.
Co prozradí procházka po dešti
Nejvíc se dozvíte hned po vydatném dešti. Obejděte dům a hledejte tyto znaky:
kaluž přímo u zdi, voda stojící mezi kamínky ještě dlouho po dešti, bláto ocákané na soklu nebo tmavší pruh omítky těsně nad terénem, vlhký sklep. Přečtěte si také: Samsung a Xiaomi místo vypnutí spustí Gemini: Stačí v nastavení přepnout boční tlačítko, u iPhonu je to jinak
Vlhké zdi, voda ve sklepě a praskliny v základech jsou důvod zavolat odborníka na stavební vlhkost nebo stavbyvedoucího. Základům nejvíc pomůže, když zemina kolem nich nezůstává nasáklá vodou. Ani pečlivě provedená hydroizolace totiž neochrání stoprocentně.
Podívejte se i nahoru. Při silném lijáku se vyplatí vyjít ven a sledovat, jestli voda nepřepadá přes okraj žlabu. Za sucha přetékání prozradí šmouhy na žlabu a svodu nebo vymletá zemina pod hranou střechy. Okap je potřeba vyčistit nejméně jednou za rok, a když dům obklopují stromy, ještě znovu po opadu listí. Dešťovou vodu ze střechy má svod vypouštět do nádrže, do vsaku nebo prodlouženou trubkou dál od stavby, podle amerických návodů aspoň 3 metry od zdi, aby nedopadala volně na kamínky.
Když okap při lijáku přetéká, padá voda ze střechy přímo k domu, proto se vyplatí čistit ho aspoň jednou za rok. Ilustrační foto. Zdroj: Manoj Gopanapalli / Unsplash. Jak velký spád terén potřebuje
Americké úřady a příručky radí, aby propustný terén klesal od domu zhruba o 5 % v pásu širokém asi 3 metry. Na konci pásu je pak země přibližně o 15 cm níž než u zdi. Česká praxe počítá u dlážděných a jiných zpevněných ploch kolem domu se sklonem od stavby nejméně 2 %. Na každém metru tak povrch klesne o 2 cm.
Přečtěte si také: Trik se sklenicí a papírem v dřezu (2026): Zpomalí vysychání sifonu, kvůli kterému byt páchne zkaženými vejci
Šířku pásu kamínků určuje přesah střechy, protože má pokrýt místo, kam ze střechy dopadá voda. V Česku obvykle měří 0,5 až 1 metr. Terén ani kamínky nesmějí sahat nad hydroizolaci soklu. Nehrňte je ani k fasádě, ke dřevu nebo k prasklinám ve zdivu.
Oprava krok za krokem
Chybějící spád dodáte i hotovému pásu. Postupujte takto:
Kamínky shrňte stranou. Zeminu dosypávejte po vrstvách a každou dobře zhutněte. Povrch vytvarujte tak, aby klesal od domu. Kamínky vraťte na místo.
Pokud k domu stéká voda od sousedů nebo ze svahu, případně jsou zdi vlhké, přizvěte k opravě odborníka.
Přečtěte si také: Zapomeňte na kladivo i louskáček: Vlašské ořechy zalijte na 15 až 30 minut vroucí vodou a celé půlky vyloupnete nožem
Když kamínky doplňujete, vyberte prané, čisté kamenivo. Drť s jílem a prachem propouští vodu pomaleji a dřív se zanese. Pod kamínky můžete položit geotextilii, aby se nemísily s hlínou a nezatlačovaly se do ní. Plevel ale natrvalo nezastaví.
Bílý mramor má své zvláštnosti
Bílá mramorová drť je zásaditá a časem mění půdu kolem sebe na zásaditější. Nehodí se proto k rostlinám, které chtějí kyselou půdu, například k rododendronům. Na slunci se navíc silně prohřeje a teplo vydává i v noci, takže kořeny zahřívá víc než kůra.
Plevel v kamíncích většinou vyrůstá shora. Semínka přinese vítr a uchytí se v prachu a listí, které se během roku nahromadí mezi kamínky. Z pásu proto pravidelně odstraňujte spadané listí a mladý plevel vytrhávejte hned, jak se objeví.
Přečtěte si také: Pila z Lidlu vs. Stihl za 12 000 Kč (Test 2026): Na dříví na zimu by testerka znovu koupila Stihl
Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/dlazba-venkovni-zamkova-6048.html, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-zahrada-co-vsechno-dokaze-povrch-z-kaminku-40440899, https://basc.pnnl.gov/resource-guides/final-grade-slopes-away-foundation, https://www.thisoldhouse.com/foundations/how-to-grade-around-a-foundation, https://extension.illinois.edu/blogs/good-growing/2020-02-12-landscape-drainage-homeowners, https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/mulch/white-marble-mulch-using-white-marble-mulch-garden.htm, https://sita.sk/byvaniehrou/mysleli-ste-si-ze-textilia-pod-strkom-zastavi-burinu-v-skutocnosti-vam-moze-pridat-viac-prace/, https://www.fairfaxcounty.gov/soil-water-conservation/drainage-problem-downspouts, https://www.rhs.org.uk/plants/rhododendron/on-alkaline-soil, https://snohomishcountywa.gov/6943, https://www.ceskestavby.cz/clanky/hydroizolace-spodni-stavby-ochrana-proti-radonu-36532.html, https://www.hunker.com/12609240/are-gravel-beds-around-my-foundation-safe/