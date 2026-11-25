Staré dřevěné bedýnky nemusíte vyhazovat. Na zahradě je lze efektivně využít. Jak a k čemu vám mohou dobře posloužit?
Bedýnka jako malý vyvýšený záhon
Pevné dřevěné bedýnky lze proměnit v mini záhony na terase, balkoně nebo v zahradním koutě. Hodí se pro saláty, ředkvičky, pažitku, petržel i další bylinky s mělčími kořeny. Větší a hlubší nádoby umožní pěstovat také jahody nebo menší druhy zeleniny. Důležité je, aby bedýnka nebyla naplněná pouze těžkou zahradní zeminou, která může po zalévání zhutnět. Vhodnější je kvalitní pěstební substrát přizpůsobený konkrétní rostlině.
Dřevo musí mít možnost vysychat a přebytečná voda musí volně odtékat. Pokud bedýnka nemá mezery mezi prkny, vytvořte na dně odtokové otvory. Při pěstování přímo v bedýnce bez dna ji postavte na místo, kde voda nebude poškozovat povrch pod ní.
Ochrana dřeva prodlouží životnost
Při opakovaném kontaktu s vlhkou půdou může neošetřené dřevo rychleji hnít. Vnitřek proto lze vystlat pevnou zahradnickou fólií, kterou upevníte ke stěnám, ale nikoli tak, aby zakryla odtokové otvory. Fólie oddělí dřevo od přímého kontaktu se substrátem, přesto je potřeba zabránit tomu, aby se mezi ní a prkny dlouhodobě držela voda.
Nepoužívejte bedýnky, které byly napuštěné neznámými chemickými prostředky nebo sloužily k přepravě látek nevhodných pro pěstování jedlých rostlin. Stejně tak se vyhněte starému dřevu s odlupující se barvou neznámého původu. Pro bylinky a zeleninu je nejbezpečnější čistá bedýnka bez podezřelých nátěrů.
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Mobilní školka pro sazenice
Menší bedýnky jsou užitečné také při předpěstování rostlin. Na jaře do nich můžete umístit jednotlivé květináčky se sazenicemi, které potřebují postupně přivykat venkovním podmínkám. Bedýnku snadno přenesete z chráněného místa na světlejší stanoviště a při náhlém ochlazení ji zase uklidíte. Pokud jsou mezi prkny mezery, vložte dovnitř přepravní tác nebo jednotlivé květináče, aby substrát nevypadával.
Podobně lze bedýnky využít při množení jahodníků nebo při dočasném umístění zakořeněných řízků. Nejde o náhradu vhodných květináčů pro každou rostlinu, ale o praktický způsob, jak sazenice uspořádat a snadněji s nimi manipulovat.
Foto: Pixabay
Vertikální zahrada i úkryt pro cibuloviny
Pokud máte několik bedýnek stejné velikosti, můžete je postavit na sebe a vytvořit víceúrovňovou sestavu. Každou však naplňte jen tak, aby byla stabilní, a jednotlivé části bezpečně zajistěte proti převrácení. Vyšší uspořádání se hodí především pro lehčí nádoby s bylinkami nebo převislými rostlinami. Těžké bedýnky s mokrou zeminou neumisťujte na nestabilní konstrukce.
Prázdné, čisté bedýnky se dají využít také při skladování cibulovin nebo při třídění sklizené úrody. Musí však zůstat suché a dobře větrané. Na zahradě tak mohou staré dřevěné obaly sloužit několika způsoby, aniž by bylo nutné pořizovat nové nádoby. Stačí zkontrolovat jejich stav, zajistit odtok vody a zvolit rostliny, kterým budou rozměry bedýnky vyhovovat.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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