Kytice s liliemi vypadá na stole krásně, jenže pokud máte doma kočku, může pro ni být smrtelně nebezpečná. Lilie je pro kočky jedovatá celá, od listů přes květy až po pyl, a otrávit ji může i voda ve váze. Stačí, když se o květ otře, pyl jí ulpí na srsti a při čištění si ho olízne. Kočka se tak může otrávit, aniž by kytici vůbec okusovala, a proto lilie a kočky do jednoho bytu nepatří.
Proč lilie a kočky nejdou dohromady
Lilie obsahuje látku, která kočkám vážně poškozuje ledviny. Nebezpečné jsou běžné druhy, které se prodávají v kyticích, třeba lilie dlouhokvětá, tygrovaná, asijské a orientální hybridy nebo denivky. K otravě stačí malé množství, například kousek listu, okvětní plátek nebo pár zrnek pylu. Pozor také na vodu ve váze, ze které kočky rády pijí. Psům lilie ledviny nepoškodí, nanejvýš jim podráždí žaludek, a tak se otrava týká skoro jen koček. Mezi téměř tisícovkou zvířat, která americké veterinární kliniky léčily kvůli otravě liliemi, byli psi jen čtyři.
Foto: Pixabay
Příznaky otravy liliemi
Na kočce zpočátku nemusí být nic poznat, první příznaky se ale objeví do 12 hodin. Kočka zvrací, slintá, nežere a je apatická. Zvracení často po pár hodinách samo přestane a majitel si pak myslí, že je vše v pořádku, přitom se v těle dál poškozují ledviny. Mezi 12 a 24 hodinami začne kočka hodně močit a je dehydratovaná. Za 24 až 72 hodin pak hrozí selhání ledvin, které bez léčby končí smrtí.
Tip: Vánoční hvězda shazuje listy hlavně po prochladnutí cestou z obchodu. Jak ji bezpečně přenést domů
Co dělat, když kočka lilii olízla
Nečekejte na příznaky a jeďte rovnou k veterináři. Vezměte s sebou rostlinu nebo aspoň její fotku, aby lékař věděl, o jakou jde. Při včasné léčbě má kočka velkou šanci se uzdravit, obvykle ji ale čekají dva až tři dny v nemocnici na infuzích. Pokud se léčba odloží o 18 hodin a víc, bývá poškození ledvin trvalé.
Nejjistější je lilie do bytu s kočkou vůbec nenosit a nesázet je ani na zahradu, pokud vaše kočka nebo kočky od sousedů chodí ven. Pokud vám někdo lilie daruje, dejte kytici raději pryč. Vánoční hvězda je naproti tomu pro kočky i psy jen mírně dráždivá a po jejím okusování se zvířatům obvykle udělá jen nevolno.
Zdroje info: Autor, https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/lovely-lilies-and-curious-cats-dangerous-combination, https://vetmed.iastate.edu/story/dont-eat-the-lilies/
Náhledové foto: Pixabay
The post Lilie v kytici může kočku zabít. Stačí, když si olízne pyl ze srsti first appeared on Naše zahrada.