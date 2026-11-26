Když se doma vytáhne některý ze starších rodinných receptů, bývá to poznat dřív podle vůně než podle hotového talíře. U cikánských řezů to mám přesně tak. Peču je ve chvíli, kdy chci na stůl něco svátečnějšího, ale nemám náladu stát nad vykrajovátky a skládat cukroví po jednom kousku. Spodní vrstvu tvoří křehké těsto, doprostřed patří marmeláda a navrch přijde ořechový sníh, který v troubě lehce zezlátne a udělá tomu moučníku pěknou, trochu křupavou čepici.
Na těchto
je příjemné, že vypadají skoro slavnostně, ale nevycházejí z ničeho složitého. Ve řezech starých receptech se člověk potká s různými obměnami. Někde je v těstě špetka sody, jinde prášek do pečiva, někdo přidává do sněhu kakao, případně trochu nastrouhané čokolády. Doma se mi nejvíc osvědčila střídmá verze: tenká vrstva těsta, kyselejší marmeláda a pořádná ořechová vrstva navrch.
Za mě je nejlepší sáhnout po
rybízové nebo malinové . Sladký sníh s ořechy potřebuje něco nakyslého, jinak je výsledek snadno moc sladký. A jedna věc, kterou jsem se naučila až časem. Řezy krájejte ještě trochu teplé. Ušetří to dost drobení i tiché brblání u linky. marmeládě Recept na domácí cikánské řezy
Doba přípravy: 35 minut Délka pečení v troubě: 15-20 minut Teplota trouby: 160 °C Počet porcí: zhruba 20 až 24 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 210 g hladké mouky 120 g másla 60 g moučkového cukru 3 žloutky 1/2 balíčku prášku do pečiva
Ořechová nádivka: 3 bílky 140 g moučkového cukru 100 g strouhaných nebo mletých ořechů 4 až 5 lžic rybízové nebo malinové marmelády Postup přípravy retro cikánských řezů
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte moučkový cukr, prášek do pečiva, na kousky nakrájené máslo a 3 žloutky. Zpracujte hladké těsto. Není potřeba ho dlouho hníst, spíš naopak. Jakmile drží pohromadě, máte hotovo.
2. Menší plech vyložte pečicím papírem, případně ho jen lehce vymažte. Těsto rozválejte, nebo ho prsty roztlačte po celé ploše na
tenkou placku. Vrstva má být nižší, díky tomu zůstanou řezy po upečení jemné a půjdou lépe krájet. Těsto potřete marmeládou
3. Nejlépe se hodí kyselejší druh, například rybízová. S množstvím to nepřehánějte, stačí souvislá tenká vrstva.
4. Z
3 bílků ušlehejte pevný sníh. Když začne držet tvar, postupně do něj zašlehejte 140 g moučkového cukru. Sníh by měl být lesklý a o něco pevnější.
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5. Do hotového sněhu vmíchejte
100 g strouhaných ořechů. Už jen opatrně, nejlépe stěrkou, aby sníh zbytečně nespadl. Tahle vrstva pak udělá na povrchu řezů jemně křupavou korunku.
6. Ořechový sníh rozetřete na marmeládu po celé ploše plechu. Uhlaďte ho, ale netlačte na něj zbytečně. Když povrch zůstane trochu zvlněný, vůbec to nevadí. Po upečení to vypadá přirozeněji než dokonale rovná plocha.
7. Plech dejte do trouby předehřáté na
160 °C. Pečte přibližně 15 až 20 minut, dokud sněhová vrstva nahoře lehce nezezlátne a spodní těsto nebude propečené.
8. Upečený plát nechte chvíli stát, opravdu jen krátce. Ještě teplý ho nakrájejte na
pruhy, řezy nebo trojúhelníčky. Když úplně vychladne, vrchní vrstva bývá křehčí a nůž ji snáz poláme. Foto: Cooky.cz, recept na cikánské řezy
9. Podávejte ke
kávě nebo čaji. Uchovávejte v suchu a chladu, nejlépe v uzavřené dóze. Druhý den chutnají řezy často ještě lépe, protože se marmeláda, těsto a ořechy trochu propojí. Ještě pár rad na závěr: cikánské řezy Jestli se těsto při roztlačování lepí na prsty, dejte ho asi na 10 minut do lednice. Bude poslušnější a práce půjde klidněji. Pro výraznější chuť horní vrstvy můžete do sněhu přidat lžíci kakaa nebo trochu nastrouhané čokolády. Tahle úprava se objevuje i v dalších domácích verzích receptu. Na krájení se hodí delší nůž s tenkou čepelí. Řezy se méně lámou a okraje vypadají upraveněji. Chcete-li, aby se spodní vrstva po upečení méně drolila, rozválejte těsto opravdu natenko a marmeládu rozetřete až ke krajům. Souvislá vrstva řezy pěkně spojí a při krájení budou lépe držet.
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