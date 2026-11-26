Partner Shopaholicadel Ladislav Majzlík vyfasoval u soudu pět let za mřížemi a dvě stě tisíc korun odškodnění pro poškozené. VIPŽivot zaznamenal, že se proti rozsudku okamžitě odvolal, takže je zatím nepravomocný. Česká influencerka se ocitla v situaci, kterou už dobře zná, bez střechy nad hlavou. Jenže tentokrát nejde o nezaplacený nájem ani o konec sponzorské spolupráce. Tentokrát za ztrátou zázemí stojí trestní verdikt za pokus o znásilnění a ohrožování výchovy nezletilých dívek. A právě to dělá z celé kauzy víc než jen další kapitolu bytových a finančních peripetií jedné tiktokerky.
Co přesně soud rozhodl
Soud vynesl nepravomocný rozsudek nad Ladislavem Majzlíkem 18. listopadu. Státní zástupce navrhoval sedm let, soudce uložil pět. Právní kvalifikace podle dostupných reportů z jednání zahrnovala zločin znásilnění ve stadiu pokusu, ohrožování výchovy dítěte a pokus sexuálního nátlaku. Poškozenými byly dvě nezletilé dívky ve věku osmi a deseti let. U jedné z nich šlo podle médií o Majzlíkovu vlastní vnučku. Majzlík se na místě odvolal. Rozsudek tedy není pravomocný a písemné odůvodnění zatím nebylo zveřejněno. Adéla Pulcová u vynesení verdiktu přítomna nebyla.
Pro Pulcovou se tak začaly rýsovat další komplikace. Majzlík jí totiž poskytoval střechu nad hlavou. Podle insolvenčních materiálů citovaných v médiích měla Adéla faktický pobyt v Ostravě u Majzlíka minimálně od února 2026. Na něm stál nájem, platební účet i běžný chod domácnosti. Nešlo tedy jen o partnerské soužití, šlo o kompletní provozní zázemí. Po verdiktu z 18. listopadu se v médiích začal řešit rozpad tohoto zázemí. Poslední pevně doložená adresa Pulcové je právě ostravský byt Majzlíka. Pokud by skončil ve vězení, je pravděpodobné, že Pulcová o bydlení může přijít.
Třetí bytová krize za tři roky
Slovo „znovu“ v souvislosti s Adéliným bydlením není nadsázka. Chronologie mluví jasně:
- Prosinec 2023: Po vystěhování z bytu řeší přežívání na hotelu za zhruba 1 500 korun za noc a shání levnější nájem. Podle Expresu šlo o akutní krizi bez záložního plánu.
- Srpen 2026: Firma RedFace, která jí předtím hradila nájem i splátky oddlužení, spolupráci ukončila. Adéla podle insolvenčních dokumentů utratila 37 tisíc korun za hotelový typ ubytování a následně se přesunula do Ostravy k Majzlíkovi.
- Listopad 2026: Nepravomocný rozsudek nad partnerem. Zázemí, na kterém stála celá domácnost, se rozpadá.
Bytová nejistota influencerky nedává smysl bez pohledu na čísla. Invalidní důchod Pulcové činí podle médií 14 tisíc korun měsíčně, přičemž podstatná část padá na splátky insolvence. Příjem z YouTube se pohyboval kolem necelých 9 tisíc měsíčně. Insolvenční materiály popisují i zhruba 49 tisíc korun z výplat z TikToku za šest měsíců, tedy asi 8 200 korun měsíčně. Součet těchto příjmů po odečtení insolvenčních splátek sotva pokryje běžný nájem v krajském městě, natož v Praze. Insolvenční správkyně navíc řešila neoznámenou změnu bydliště, neohlášené účty a nové závazky. Hrozba zrušení oddlužení visela ve vzduchu ještě před rozsudkem nad Majzlíkem.
Kauza nebyla blesk z čistého nebe. Informace o obžalobě Majzlíka pronikly do veřejného prostoru v září. Tehdy eXtra přineslo první článek a Adéla podle jejího tvrzení na TikTok live za partnerem veřejně stála, tvrdila, že je nevinný. Soud si to ale nemyslel a poslal Majzlíka za mříže. Ten se ale proti rozsudku odvolal. Soud kvůli nezletilým obětem nezpřístupnil obžalobu, detaily šly ven hlavně přes přítomné veřejnosti u jednání, zejména prostřednictvím reportu Mikea Oganesjana.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová