Kim oznámil další rozšiřování jaderného arzenálu. KLDR odmítá odzbrojení
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Kim oznámil další rozšiřování jaderného arzenálu. KLDR odmítá odzbrojeníZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 10:36
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