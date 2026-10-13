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Letadlová loď z ledu: Místo levného trupu nejdražší mrazák dějin

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Během nejtemnějších měsíců bitvy o Atlantik přišel britský vynálezce Geoffrey Pyke s radikálním nápadem: postavit nepotopitelné plovoucí letiště z ledu vyztuženého dřevní buničinou. Materiál nazvaný pykret měl vyřešit kritický nedostatek oceli a poskytnout základnu pro dálkové bombardéry uprostřed oceánu. Tajné kanadské testy tisícitunového modelu na jezeře Patricia však ukázaly tvrdou inženýrskou realitu. Gigantická ledová hora potřebovala masivní vnitřní chlazení, tisíce tun ocelového potrubí a astronomický rozpočet, zatímco spojenci mezeru v Atlantiku uzavřeli mnohem levnějšími konvenčními zbraněmi.
Historický snímek eskortní letadlové lodi s rovnou letovou palubou a letadly připravenými ke startu na moři.

Historický snímek eskortní letadlové lodi s rovnou letovou palubou a letadly připravenými ke startu na moři.

Zdroj: Anefo / Wikimedia / CC0
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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