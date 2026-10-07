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Britská námořní doktrína nesmyslně obětovala klíčovou ochranu kvůli rychlosti plavidla. V bitvě na dvacet kilometrů zničil tento šílený kompromis celou legendární loď

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Britský bitevní křižník HMS Hood byl po dvě desetiletí symbolem nadvlády Royal Navy. Proč v bitvě v Dánském průlivu vybuchl po jediném zásahu z bitevní lodi Bismarck a co tragédie odhalila o fatální slabině palubního pancíře?
Britský bitevní křižník HMS Hood plující na otevřeném moři v plné rychlosti

Britský bitevní křižník HMS Hood plující na otevřeném moři v plné rychlosti

Zdroj: Allan C. Green / State Library Victoria / Wikimedia Public domain
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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