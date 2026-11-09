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Leonidy už začaly. Proč má cenu vyrazit za město až po půlnoci

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Kdo chce v listopadu zahlédnout meteor z roje Leonid, může vyhlížet už teď. Roj je letos aktivní od 6. do 30. listopadu. Pro výlet za tmavou oblohou se vyplatí počkat na jasnou noc kolem 17. listopadu a vyhradit si na pozorování druhou polovinu noci.
Leonidy už začaly. Proč má cenu vyrazit za město až po půlnoci

Leonidy už začaly. Proč má cenu vyrazit za město až po půlnoci

Zdroj: Magnific
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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