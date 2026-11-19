Alcaraz už má semifinále na dosah. V Turíně ale řeší stehno, které jeho tenis potřebuje
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Alcaraz už má semifinále na dosah. V Turíně ale řeší stehno, které jeho tenis potřebuje
Článek byl publikován 19.11.2026 09:00
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