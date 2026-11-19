Ve světě profesionální cyklistiky se obvykle předpokládá, že velká značka chce mít své nejsilnější jezdce pod jednou střechou. Jednotné dresy, společné zázemí, stejní partneři a možnost ukázat sponzorům hvězdu v co největším počtu závodů. V případě Thibaua Nyse ale tahle obchodní logika narazila. Belgický evropský šampion závodí na silnici za Lidl-Trek, přesto v zimě dál obléká dres cyklokrosového týmu svého otce Svena. A nemění na tom nic ani fakt, že Lidl-Trek nyní rozjíždí vlastní cyklokrosový projekt.
Lidl-Trek novou sestavu oznámil v polovině listopadu. Mezi jejími prvními výraznými jmény figurují Blanka Vasová a Fleur Moorsová, sportovní vedení má mít na starosti Tom De Kort a premiéra je naplánovaná na 22. listopadu. Pro tým, který už roky patří mezi silné značky silničního pelotonu, je to logické rozšíření aktivit. Cyklokros nabízí pozornost v zimě, mladé talenty, specifické publikum a další prostor pro prezentaci techniky. O to nápadnější je, že mezi oznámenými jezdci chybí právě Nys.
Jeden závodník, dva týmy. A žádný rozpor v pravidlech
Pro fanouška, který sleduje hlavně Tour de France, může vypadat zvláštně, že závodník reprezentuje v různých disciplínách dvě stáje. V cyklistice ale nejde o žádnou novou výjimku. Silniční sezona a cyklokrosová zima mají rozdílné kalendáře, odlišné technické nároky i samostatné sportovní struktury. Jezdec proto může mít smluvně a organizačně oddělené působení na silnici a v terénu, pokud to dovolují jeho závazky.
Nys má podle Cyclingnews smlouvu jak se silničním Lidl-Trekem, tak s cyklokrosovým týmem svého otce do roku 2028. Není to tedy situace, ve které by se měl na poslední chvíli rozhodnout, komu podepíše novou smlouvu. Současný model funguje a obě strany o něm dlouhodobě vědí. To je podstatný rozdíl proti dramatickému příběhu o neposlušném zaměstnanci, který by se odmítl podřídit příkazu vedení.
Když se Sven Nys vyjadřoval k možnému přechodu syna do nového projektu, připomněl, že se o této variantě už mluvilo. Smlouvy však nadále platí a Thibau nemá důvod měnit prostředí, v němž se mu daří. Ani z jezdcových vyjádření nevyplývá válka mezi týmy: současné uspořádání označuje za fungující a vztahy za dobré. Zásadní tedy není konflikt. Zásadní je otázka, proč toto řešení oběma stranám zatím vyhovuje.
Sven Nys není jen otec, který stojí u trati
Abychom rozhodnutí pochopili, musíme si uvědomit, co jméno Sven Nys v cyklokrosu znamená. Pro belgické fanoušky je spojené s generací závodníků, která disciplínu proměnila v masově sledovaný zimní sport. Jako bývalý šampion zná nejen závodní tratě, ale i tlak domácího publika, taktiku krátkých intenzivních závodů a prostředí, kde o vítězství rozhoduje jediný nepovedený výběh nebo několik vteřin při přezouvání.
V synově týmu tedy není pouze rodinná autorita. Je tam mimořádně specifické know-how, které si nelze jednoduše koupit novým autobusem nebo sadou kol. Sven přesně rozumí tomu, jak závodit v blátě, kdy vystoupit z kola, jaké riziko přijmout v technickém sjezdu a kdy naopak nechat soupeře, aby udělal chybu. Thibau navíc vyrostl v prostředí, kde jsou tyto věci součástí každodenního života.
To ovšem neznamená, že jezdec automaticky potřebuje otce navždy. Rodinný tým může mít také své nevýhody. Obtížnější oddělování sportovních rozhodnutí od osobních vztahů, menší odstup při hodnocení formy nebo tlak na pokračování rodinného příběhu mohou být skutečná rizika. U Nyse ale dosavadní výsledky nenaznačují, že by jej současné zázemí brzdilo. A dokud funguje, je legitimní se ptát, jakou konkrétní výhodu by mu změna přinesla.
Lidl-Trek staví širší projekt, ne jen nové dresy
Ze strany Lidl-Treku nejde o obyčejný marketingový pokus přidat logo do zimního kalendáře. Vlastní cyklokrosová sestava umožní týmu pracovat se sportovci napříč disciplínami, plánovat jejich zatížení a využívat společný servis. Pro jezdce, kteří chtějí kombinovat silnici a cyklokros, může být takový systém pohodlný: jedna sportovní struktura dokáže lépe sladit přechody mezi sezonami, řešit vybavení a rozhodovat o závodním programu.
Příchod Blanky Vasové a Fleur Moorsové zároveň ukazuje, že nová stáj má fungovat samostatně a nemusí stát na jediném slavném jménu. Vasová přichází jako zavedená závodnice s výsledky na vysoké úrovni; Moorsová představuje mladší perspektivu. Projekt tedy může být úspěšný i bez Nyse. Jeho absence však znamená, že v prvních měsících přijde o nejjednodušší možný příběh: přilákat hvězdu evropského cyklokrosu, která už na silnici za značku jezdí.
Z hlediska managementu jde o pozoruhodný test. Velké týmy často argumentují tím, že centralizace umožňuje lepší kontrolu a efektivitu. Jenže v individuálním sportu není efektivita pouze otázkou rozpočtu. Jezdec může potřebovat prostředí, které mu dodává důvěru, kontinuitu a schopnost rychle řešit drobné problémy. A tyto neviditelné výhody nejsou na grafice organizační struktury zachycené.
Lucinda Brandová ukazuje druhou možnou cestu
Celou situaci navíc zvýrazňuje rozhodnutí Lucindy Brandové, další hvězdy spojené s týmem Svena Nyse. Brandová se kvůli pokračování v cyklokrosovém zázemí rozhodla změnit silniční působiště a zamířila do Canyon-SRAM. Tady vidíme stejnou otázku z opačné strany: co když je pro sportovce zimní tým natolik důležitý, že kvůli němu upraví své silniční angažmá?
Nys nic podobného řešit nemusí. Jeho smluvní vztahy jsou nastaveny tak, aby oba programy mohly pokračovat paralelně. Právě v tom spočívá jeho současná výhoda. Nemusí volit mezi silničním zázemím velkého WorldTour týmu a prostředím, v němž chce závodit v terénu. Má obojí – a zatím není zřejmé, proč by se toho měl vzdávat.
Dalo by se namítnout, že Lidl-Trek může v budoucnu na jednotném modelu trvat. To však z dnešních potvrzených informací neplyne. Reálnější je sledovat, zda si nový cyklokrosový tým vybuduje vlastní výsledky, jestli se změní sportovní potřeby Nyse a jak budou vypadat další jednání po vypršení současných smluv. Předčasně z toho dělat spor o loajalitu by znamenalo zaměnit běžné profesionální rozhodnutí za uměle vytvořený konflikt.
Co si může vybrat sponzor a co musí zůstat na jezdci
Při debatě o novém týmu se snadno zamění zájem značky za zájem samotného závodníka. Pro Lidl-Trek by bylo výhodné, kdyby se Nys objevoval ve stejných barvách v zimě i v létě. Sponsor by měl jednoduchý příběh, fanoušci by okamžitě poznali propojení a marketing by nemusel vysvětlovat, proč má hvězda dvě rozdílné týmové příslušnosti. To všechno jsou legitimní obchodní argumenty. Žádný z nich ovšem sám o sobě neznamená, že by se Nysovi závodilo lépe.
Jezdcova příprava se skládá z drobností, které nejsou z tribuny vidět: kdo s ním mluví po špatném závodě, jak rychle dostane odpověď na technickou připomínku a jestli má trenér přesnou představu, kdy potřebuje závodit a kdy odpočívat. V cyklokrosu, kde se během krátké sezony střídají náročné závody v rychlém sledu, mohou právě tyto věci rozhodovat o dlouhodobé výkonnosti. Nevíme, že by nový projekt Lidl-Treku některou z nich nezvládl. Víme jen, že Nys je má ve stávajícím zázemí vyřešené.
Pro marketing to může být trochu nepohodlné. Pro sportovce však často bývá největší výhodou právě to, že nemusí každou sezonu znovu budovat důvěru a pracovní vztahy. A velká značka, která respektuje funkční prostředí svého jezdce, tím nemusí projevovat slabost. Naopak může ukázat, že rozumí rozdílu mezi vlastnictvím týmu a úspěchem konkrétního sportovce.
Proč se vyplatí sledovat právě tuto zimu
Nový projekt Lidl-Treku vstupuje do sezony v době, kdy je cyklokros stále atraktivnější pro závodníky schopné přecházet mezi disciplínami. Nys je jedním z nejviditelnějších představitelů této generace. Jeho volba tak ukazuje, že růst profesionálních struktur automaticky nemusí znamenat konec menších specializovaných týmů. Naopak: pokud mají silnou sportovní kulturu a důvěru závodníků, mohou být pro světové hvězdy stále zásadní.
Pro Lidl-Trek začíná nová kapitola. Pro Thibaua Nyse zatím pokračuje ta stará – a to je možná ta nejpozoruhodnější zpráva. Velký tým dokáže nabídnout špičkové vybavení, peníze a širokou infrastrukturu. Musí ale také dokázat, že nový systém bude pro konkrétního jezdce lepší než ten, ve kterém už vítězí. Nysovo rozhodnutí není odmítnutím moderní cyklistiky. Je připomínkou, že ve sportu se občas vyplatí neměnit něco, co funguje.
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Zdroje: Vše o sportu [1]; Cyclingnews – nový tým Lidl-Trek a rozhodnutí Nyse [2]; WielerFlits – vyjádření Svena Nyse [3]; Escape Collective – premiéra týmu [4].