Na papíře je to snadné. Cooper Flagg dal Golden State 33 bodů, Dallas vyhrál 116:94 a fanoušci mohou obdivovat další večer mimořádně talentovaného mladíka. Jenže samotný bodový součet by tentokrát zakryl to nejpodstatnější. Flagg totiž vedle vlastního zakončení rozdával přihrávky, ze kterých spoluhráči skórovali, a výrazně se podílel na tom, jak Mavericks dostávali obranu soupeře do nepříjemných situací.
Devět asistencí není v NBA samo o sobě světový rekord. V kombinaci s 33 body, vysokou střeleckou úspěšností a třemi zisky však ukazuje širší schopnost: Flagg dokáže být současně hráčem, který zakončuje, i tím, kdo rozhoduje, kde a kdy bude zakončovat někdo jiný. Právě tato variabilita může být pro budoucnost Dallasu podstatnější než další jednotlivý třicetibodový zápis.
Obrana musí řešit dvě hrozby najednou
Střelec, který se snaží především získat prostor pro vlastní koš, nutí obranu soustředit se na jeho zakončení. Jakmile začne pravidelně vytvářet šance spoluhráčům, problém se pro soupeře komplikuje. Přijít na pomoc proti průniku znamená uvolnit někoho dalšího. Zůstat u svého hráče naopak může otevřít cestu až k obroučce.
To je základní princip, který Flaggův výkon dobře ilustruje. Jeho devět asistencí znamená, že na několika úspěšných akcích Dallasu nebyl posledním střelcem, ale rozhodujícím prostředníkem. K jejich přesnému taktickému rozebrání bychom potřebovali video každé situace; samotný boxscore neprozradí, zda šlo o přihrávku po zdvojení, rychlý protiútok nebo rozehrání z postu. Už samotná kombinace statistických čísel však ukazuje, že se jeho práce neomezila na útok jeden na jednoho.
Vysoká úspěšnost střelby znamená i dobrý výběr momentu
Flagg proměnil 11 z 15 střel z pole. Takové číslo může vzniknout mimořádným střeleckým dnem, ale také tím, že hráč dokáže rozpoznat situace, kdy je lepší zakončit a kdy míč pustit dál. Rozlišit oba důvody bez záběrů není možné. Právě proto by bylo přehnané po jediném zápase vyvozovat, že se z něj stal hotový elitní rozehrávač.
Pozoruhodné je něco jiného: Dallas nepotřeboval, aby Flagg zvolil jeden způsob hry. V utkání se dokázal prosazovat i zapojovat ostatní. Pro mladého hráče to znamená náročnější rozhodování, protože musí nepřetržitě číst obranu. V jedné akci je hlavní zbraní jeho rychlost, v další schopnost rozpoznat volného spoluhráče, jindy může být výhodnější ponechat míč v oběhu a vyčkat na lepší postavení.
Co výsledek vypovídá o Dallasu a co zatím ne
Mavericks vítězstvím ukončili třízápasovou sérii porážek. Nemá však smysl přehánět význam jednoho večera. Golden State postrádalo Stephena Curryho a jeho útok se už před utkáním vyrovnával s výraznými personálními problémy. Výsledek proti oslabenému soupeři proto není automatickým důkazem, že Dallas našel recept na celou sezonu.
Flaggův výkon má ovšem cenu i za těchto okolností. Ne každý hráč dokáže využít slabší obranu tak, aby se na útoku podílel několika různými způsoby. Mladý talent může proti oslabenému týmu nasbírat hodně bodů čistě objemem střel. V tomto případě šlo navíc o efektivitu a tvořivost. To je kvalitnější základ pro další práci.
Proč jsou asistence náročnější měřítko než počet přihrávek
Statistika asistencí má jednu zvláštnost. Hráč může vytvořit výbornou příležitost, ale pokud ji spoluhráč nepromění, do kolonky se nic nepřipíše. Naopak poměrně jednoduchá přihrávka před úspěšnou střelou se počítá stejně jako složitý průnik, který rozebral celou obranu. Devět asistencí tedy není úplný obraz Flaggovy tvořivosti. Je to signál, že se podílel na řadě úspěšných akcí, a důvod podívat se hlouběji.
Při dalším sledování Dallasu proto bude důležitý počet vytvořených příležitostí, kvalita střel spoluhráčů a to, zda Flagg dokáže rozhodovat i pod tlakem obrany, která mu nenechá první možnost. Právě v takových chvílích se rozdíl mezi výborným individuálním výkonem a skutečným řízením útoku ukáže nejzřetelněji. Nejde jen o to přihrávat. Jde o to přinutit obránce udělat rozhodnutí, které zvýhodní celý tým.
Příští krok: opakovatelnost
Skutečnou zkouškou nebude další zápas, ve kterém Flagg překročí třicet bodů. Bude jí série utkání, v nichž dokáže číst rozdílné obranné systémy. Někteří soupeři proti němu přitvrdí osobní obranu, jiní zkusí zdvojování a další ho budou nutit střílet z méně výhodných pozic. Důležitou otázkou je, zda si v každé z těchto situací udrží schopnost správně rozdělovat míč.
Pro Dallas je to zásadní také z hlediska skladby týmu. Pokud může být jeden hráč zároveň nebezpečným střelcem a funkčním tvůrcem hry, trenéři získávají širší prostor pro kombinování spoluhráčů. Nemusejí v každé sestavě hledat dalšího člověka, který se postará o organizaci útoku. Flagg však na sebe zároveň bere odpovědnost, která bývá psychicky i fyzicky náročná.
Na jedné středeční výhře tak není nejcennější, že Dallas znovu skóroval víc než soupeř. Je to možnost vidět, jak může Flaggova role vypadat, až nebude pouze nadějným nováčkem. Třiatřicet bodů přitáhne pozornost. Devět asistencí ukazuje, proč by se kolem něj jednou mohl točit celý způsob hry Mavericks.
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Zdroje: Vše o sportu [1]; Associated Press – Flagg a vítězství Dallasu nad Golden State [2].