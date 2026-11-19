Cobolli mohl proti Tiafoeovi získat první set. O chvíli později odcházel s tenisovou nulou
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Cobolli mohl proti Tiafoeovi získat první set. O chvíli později odcházel s tenisovou nulou
Článek byl publikován 19.11.2026 12:00
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