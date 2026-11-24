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Rockstar Games do
GTA 6 schoval překvapení, které jako by vypadlo z úplně jiné hry. V jedné z vedlejších aktivit se Jason nebo Lucia mohou doslova propadnout do pekla, prostřílet se armádou démonů a nakonec se utkat se samotným Satanem. Nejde přitom jen o bizarní vtípek vývojářů. Za splnění úkolu hráči získají unikátní brokovnici Hellspawn Comshot 12 a trvalé zvýšení maximálního zdraví.
Celé dobrodružství začíná docela nenápadně. Žádný výrazný ukazatel na mapě ani telefonát s nabídkou nové mise. Stačí narazit na dvojici metalistů, kteří tráví noc v garáži, poslouchají hlasitou hudbu a evidentně mají dost zvláštní záliby.
Kde v GTA 6 najít vstup do pekla
Tajná událost se jmenuje Circles of Hell a odehrává se v oblasti Port Gellhorn v okrese Kelly County. Dostupná je po zahájení druhé kapitoly příběhu. Výpravu může absolvovat Jason i Lucia.
Důležitá je denní doba. Nejlepší je přijet mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní podle herního času. Některým hráčům se podařilo událost spustit i v širším nočním rozmezí.
V severní části Port Gellhorn hledejte dům poblíž Gellhorn Avenue, nedaleko pobřeží Draper Bay. Orientačním bodem je také provozovna Hank’s Waffles a nedaleký úkryt Kolt & Associates. Správné místo poznáte podle otevřené garáže, červeného osvětlení a nápisu na domě odkazujícího na peklo.
Uvnitř sedí dva metalisté, Beelzebub a Dave. Pokud je garáž zavřená, zkontrolujte postup v příběhu a vraťte se během noci.
Postup pro spuštění mise je následující:
Přistupte k dvojici v garáži a zahajte rozhovor pomocí L2 na PlayStationu nebo LT na Xboxu. Při rozhovoru zvolte odpověď „Having Fun?“ a následně „It’s Good“, pokud se objeví otázka na hudbu. Pokračujte v rozhovoru a přijměte nabídku připojit se k jejich nočnímu programu. Po příjezdu dodávky následujte oba muže a nastupte dozadu. Na lesním tábořišti přistupte k velkému ohni a podržením L2 nebo LT se zadívejte do plamenů.
Následuje podivná sekvence, po které se postava ocitne v prostředí připomínajícím peklo. Místo pouhé animace však začíná skutečná bojová výzva.
Jak porazit Satana a přežít útok démonů
Tahle část připomíná spíše Doom než klasické
Grand Theft Auto. Hráč dostane brokovnici s neomezenou municí a musí postupně projít několika oblastmi propojenými portály. Cestu blokují démoničtí protivníci, kteří se liší rychlostí i odolností.
Nejnebezpečnější jsou nepřátelé, kteří po smrti explodují. Je rozumné likvidovat je z větší vzdálenosti, protože přímý zásah zblízka může skončit nepříjemně. Vedle nich se objevují rychlejší démoni i agresivní černí kozlové.
Na konci čeká boss, kterého některé herní návody označují jako The Pretender. Vypadá jako samotný ďábel a sedí na mohutném trůnu. Pouhé bezhlavé střílení do něj ovšem nefunguje.
Klíčem k vítězství jsou explodující démoni a ukazatel zdraví bosse. Dokud je ukazatel tmavý, protivník je nezranitelný. Likvidujte přivolané nepřátele, především ty explodující. Jakmile se ukazatel změní na červený, okamžitě začněte střílet do bosse.
Tento postup je potřeba několikrát zopakovat. Neustále se pohybujte a nenechte se zahnat do kouta. Brokovnice má během pekelné sekvence neomezenou munici, takže náboji šetřit nemusíte.
Pokud zemřete, nemusíte absolvovat celé setkání s metalisty znovu. Po probuzení u tábořiště vyhledejte dřevěný trůn a použijte jídlo, které na něm leží. Tím se můžete do pekelné části vrátit a pokus opakovat.
Vzácná brokovnice a zdraví navíc
Po porážce bosse se Jason nebo Lucia probudí zpátky na lesním tábořišti. Právě tady je důležité neudělat zbytečnou chybu.
Vedle dřevěného trůnu leží Hellspawn Comshot 12. Jde o unikátní variantu brokovnice, kterou si hráč může ponechat i po skončení mise. Zbraň musíte sebrat přímo na místě. Samotné vítězství ještě neznamená, že ji automaticky dostanete do inventáře.
Úspěšné dokončení události přináší také oblečení Circles of Hell, nové návrhy démonických tetování a trvalé zvýšení maximální hodnoty zdraví. Tetování následně najdete v nabídce tetovacích salonů v Leonidě.
Zajímavostí je také speciálně pomalovaná dodávka členů kultu, kterou lze podle dalších hráčských návodů získat návratem k jejich domu.
Tahle skrytá aktivita je mimořádná především svou podobou. Rockstar obvykle v sérii GTA pracuje s nejrůznějšími konspiračními teoriemi, paranormálními záhadami a bizarním humorem. Tady však zašel ještě dál a připravil regulérní souboj s démonickým bossem, který má vlastní pravidla i odměny.
A protože je možné misi absolvovat už ve druhé kapitole, může být trvalé zvýšení zdraví užitečné také během dalšího postupu příběhem.
Zdroj: https://holdtoreset.com/where-to-find-and-fight-satan-in-gta-6