Vyřízení invalidního důchodu může trvat delší dobu a datum, od něhož je nakonec přiznán, nemusí být totožné s datem doručení rozhodnutí. Představme si člověka, který od března pobírá podporu v nezaměstnanosti a až v červenci se dozví, že mu byl invalidní důchod třetího stupně přiznán již od února. Vznikne překryv mezi obdobím výplaty podpory a dobou, za kterou mu byl uznán invalidní důchod. Právě tento překryv je podle zákona rozhodný.
Povinnost vrátit podporu v takové situaci není automaticky trestem za podvod či zamlčování údajů. Zákon ji váže na dodatečně zjištěné přiznání starobního nebo vymezeného invalidního důchodu a na souběh s podporou. Člověk mohl při podání žádosti jednat v dobré víře a tehdy o pozdějším rozhodnutí nemohl vědět. To ovšem samo o sobě nemusí zákonnou povinnost vyloučit.
Související článek: Invalidní důchod 3. stupně práci nevylučuje: U nemocenské ale platí omezení, které může překvapit
Rozhoduje třetí stupeň invalidity
Invalidní důchody se rozlišují podle stupně poklesu pracovní schopnosti. U prvního a druhého stupně nejsou pravidla evidence uchazečů totožná s invaliditou třetího stupně. Zákonná povinnost vracet podporu při dodatečném přiznání se v popisovaném režimu vztahuje právě na třetí stupeň invalidity, pokud není splněna zvláštní výjimka.
Je proto nesprávné tvrdit, že každý člověk, jemuž bylo přiznáno jakékoliv invalidní důchodové plnění, musí vrátit dosavadní podporu. Výjimka se týká člověka invalidního ve třetím stupni, který je podle posouzení schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.
U takto posouzené osoby mohou být splněny podmínky pro pokračování v evidenci uchazečů a překážka výplaty podpory se neuplatní stejným způsobem. Rozhodující je obsah posudku a zákonné vymezení, nikoli osobní přesvědčení, že člověk nějakou práci zvládne.
Související článek: Invalidní důchod může být před penzí nevýhodný. Jeden krok rozhodne o tom, zda se vám vyplatí
Kolik peněz může člověk vracet
Nevrací se automaticky veškerá podpora vyplacená za celý rok. Rozhodující je období, v němž se výplata podpory překrývá s dobou pobírání příslušného důchodu. Pokud člověk pobíral podporu od března do května, zatímco invalidní důchod třetího stupně byl uznán od dubna, bude se typicky řešit překryv za duben a květen, nikoli nutně podpora za březen.
Přesné vyčíslení určuje rozhodnutí vydané v konkrétním řízení. Povinnost vrácení se stanovuje formálním rozhodnutím, proti němuž existují zákonné prostředky obrany. Po jeho doručení je potřeba ověřit data, druh přiznaného důchodu, případnou výjimku a vypočtenou částku.
Pokud se některý údaj neshoduje se skutečností, je zásadní postupovat v uvedených lhůtách. Ignorování rozhodnutí může vést k dalšímu vymáhání, přestože původně šlo o administrativní souběh dvou dávek.
Související článek: Invalidní důchod může být před penzí nevýhodný. Jeden krok rozhodne o tom, zda se vám vyplatí
Rozhodnutí je třeba číst od začátku do konce
Při zpětném přiznání invalidního důchodu je potřeba zvlášť zkontrolovat datum vzniku invalidity, datum přiznání samotného důchodu a období, za které byla vyplacena podpora. Nejde nutně o totožné údaje. Pro výsledek mohou být důležité také zvláštní výjimky umožňující vedení určitých osob v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Jestliže dorazí výzva k vrácení desítek tisíc korun, vyplatí se nejprve provést jednoduchou kontrolu měsíc po měsíci. V jakém období byla podpora skutečně vyplacena, za které měsíce byl důchod přiznán a zda všechny částky spadají do doby zákonného překryvu?
Teprve potom lze posoudit správnost výpočtu a případnou obranu. Má-li člověk problém zaplatit celou požadovanou částku okamžitě, může ověřit dostupné možnosti splácení, nikoliv však automaticky předpokládat, že finanční obtíže povinnost zruší.
Související článek: Invalidní důchod může být před penzí nevýhodný. Jeden krok rozhodne o tom, zda se vám vyplatí
Evidence uchazeče není totéž co poskytování podpory
Člověk může být v určitých situacích evidován jako zájemce o zaměstnání, i když nesplňuje předpoklady vedení jako uchazeč. Samotná evidence však nevytváří nárok na výplatu podpory. U invalidity třetího stupně se proto předem vyplatí ověřit, jaký status je vůbec přípustný a které služby mohou být nadále využívány.
Kdo o invalidní důchod teprve žádá a současně pobírá podporu, měl by si uschovat veškerá rozhodnutí a po obdržení výsledku zkontrolovat datum přiznání. Zpětné přiznání penze může pozitivně vyřešit jeho dlouhodobý příjem, ale zároveň vytvořit povinnost vypořádat již vyplacenou podporu.
MPSV, e-sbirka.gov.cz, Zákony pro lidi, ceskeduchody.cz