Kinobox Daily: Voda pro slony s Witherspoon a Pattinsonem vás přenese do éry kočovných cirkusů
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Kinobox Daily: Voda pro slony s Witherspoon a Pattinsonem vás přenese do éry kočovných cirkusů
Článek byl publikován 25.11.2026 11:05
Tak to konečně přišlo. Česká i světová kina se po týdnech bídy konečně dočkala kýženého hitu v podobě...
Co by bylo roku 2026 odpovídající výzvou pro Barneyho Stinsona z Jak jsem poznal vaši matku? Přece zhluboka...
Poslední ryze listopadový týden si můžete v televizi jako vždy zpestřit řadou filmových klasik i moderních...
Nova se minulý týden načas rozloučila se svým seriálovým hitem Boží plán, který si diváky získal...
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →
- Glosa: Proč se v současných českých filmech množí „dámy v lihu“ hledající samy sebe?
- Macaulay Culkin se vrátí jako Kevin. Sám doma pokračuje dle hercova námětu s nekorektními tvůrci
- Kuchař v roli špeha i podivíni z jedné čtvrti. Ceny Emmy získal seriál Carême či Sousedská patrola
- Český horor uspěl v zahraničí. Thankskilling Day koupil americký distributor