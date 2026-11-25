Při představě socialistického šatníku většinou naskočí tesil, dederon nebo doma pletené svetry na dlouhé roky. Na přelomu 60. a 70. let se ale v Československu krátce prodávaly také takzvané papírové šaty značky Papitex, pro něž vyráběl materiál národní podnik Vigona Svitavy.
Neobvyklý oděvní experiment připomnělo v březnu 2026 Východočeské muzeum v Pardubicích, když mimořádně otevřelo svůj nový depozitář textilu v Ohrazenicích. Kurátorka Tereza Mazancová tam podle
zprávy ČTK představila pestře potištěné „papírové“ šaty z přelomu 60. a 70. let ze svitavské Vigony. Podotkla k nim, že dnes by si podobný kus spíš neoblékla, protože by to mohlo být poměrně nebezpečné a vzor byl dost divoký, jenže tehdy šlo o módní záležitost.
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Netkaná textilie, ne kancelářský papír
Populární přezdívka „papírové“ klame, a nepřesná bývá i novinářská zkratka „tkanina“. Jak uvádí
sborník Slovenského národního muzea v Martine (Etnografia 64), svitavská Vigona vyráběla Papitex jako experimentální materiál, který nevznikl tkaním. Šlo o netkanou textilii z chemicky propojených textilních vláken, jak materiál popisoval i dobový příbalový leták. Ve sbírkách martinského Múzea kultúry Čechov na Slovensku se dokonce zachovaly dámské šaty Papitex (evidenční číslo DC-01696) v originálním balení spolu s původním návodem. Na rozdíl od klasické tkaniny nevzniká netkaná textilie křížením osnovy a útku, ale propojením vláken. Právě na tomto principu stál i svitavský materiál Papitex. Anh Nhi Đỗ Lê / Wikimedia / CC0
Právě příbalový návod vysvětloval hlavní lákadlo celé novinky. Obsahoval pokyny k ručnímu praní, žehlení i k jednoduché domácí úpravě délky bez šicího stroje, kdy stačilo spodní lem zastřihnout nůžkami nebo přichytit lepicí páskou. Veřejné muzejní záznamy však neuvádějí přesné rozměry dochovaného pardubického exempláře ani procentuální recepturu použitých vláken. Stejně tak nelze z primárních podkladů spolehlivě doložit konkrétní zaručený počet praní; pardubická kurátorka zmínila jen to, že se šaty údajně daly prát na jemný program.
Americký reklamní trik a československá realita
Samotný nápad na „papírové“ šaty nevznikl v Československu, ale v dubnu 1966 ve Spojených státech. Papírenská společnost Scott Paper Company tehdy nabídla v zásilkové akci šaty Paper Caper z celulózového materiálu Dura-Weve za 1,25 dolaru a kupón jako reklamu na svou řadu jednorázového stolního nádobí. Podle
londýnského Victoria and Albert Museum a amerického muzea The Henry Ford přinesla kampaň během necelého roku přes půl milionu objednávek. Následovaly další firmy a kompozitní směsi buničiny se syntetickými vlákny, jenže americká móda byla postavená na jednorázovém nošení a do konce roku 1968 opadla.
Srovnání Americké „papírové“ šaty (1966 až 1968) Československý Papitex (konec 60. let) Výrobce Scott Paper Company a navazující výrobci Národní podnik Vigona Svitavy Materiál Nejprve celulózový Dura-Weve, později směsi s umělými vlákny Netkaná textilie z chemicky propojených textilních vláken Pojetí a údržba Jednorázová reklama na jedno či dvě nošení Experimentální šaty s návodem na praní, žehlení a úpravu délky Muzejní doklady Sbírky Victoria and Albert Museum, The Henry Ford Východočeské muzeum v Pardubicích, SNM v Martine (DC-01696)
Do Československa dorazila tato vlna až na sklonku 60. let a střetla se s docela jinou každodenností. Zatímco americký zákazník bral papírové šaty jako levný vtip na jeden večírek, v československých domácnostech převládala snaha oblečení dlouhodobě udržovat, přešívat nebo
plést doma z párané vlny. Papitex přitom zapadal do širší poválečné vlny experimentů s novými vlákny a chemickými materiály, která u nás začala už v éře domácího silonu. Ve Spojených státech se papírové šaty v letech 1966 až 1968 masově prosadily jako levný reklamní předmět na jedno či dvě nošení. locationsite / Wikimedia / CC BY 2.0 Móda zmizela, svitavská výroba přežila
Podle sborníku SNM v Martine trvala výroba šatů Papitex pouhé dva roky. V běžném nošení nemohla netkaná textilie nahradit klasické látky, a navíc se snadno poškodila, což je důvod, proč se do dnešních dnů zachovaly jen jednotlivé muzejní kusy.
Samotná technologie však ve Svitavách nezapadla. Národní podnik Vigona, založený v roce 1949 v areálu někdejší textilky Wilhelma Ettla, rozvíjel výrobu netkaných textilií dál a po roce 2000 se na ně zaměřil výhradně.
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V roce 2004 převzala svitavský závod dánská skupina
Fibertex Nonwovens, která netkané textilie pro průmysl vyrábí ve městě dodnes.
Historický tovární areál někdejší Vigony ve Svitavách koupilo město v roce 2005 a v květnu 2008 v něm otevřelo multikulturní centrum Fabrika. Pestře potištěné šaty Papitex mezitím skončily v muzejních depozitářích v Pardubicích a v Martine.
Zdroje fotografií Vzorované papírové šaty 60. let na výstavě Paper Fashion v Antverpách: locationsite / Wikimedia / CC BY 2.0 Detail struktury barevných rolí netkané textilie: Anh Nhi Đỗ Lê / Wikimedia / CC0 Americké reklamní papírové šaty z let 1966 až 1968: locationsite / Wikimedia / CC BY 2.0