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Grand Theft Auto 6 je na trhu teprve několik dní a jeho propracovaný otevřený svět už vzbuzuje obdiv také u konkurenčních vývojářů. Kreativní ředitel chystaného
Cyberpunku 2 Igor Sarzyński po hraní novinky od Rockstar Games zažertoval, že nemá smysl ve vývoji vlastní hry pokračovat. Raději prý půjde hrabat podzimní listí na zahradě. Za humornou poznámkou se však skrývá mimořádné uznání práce konkurenčního studia.
Sarzyński se o své dojmy podělil 21. listopadu na sociální síti Bluesky, pouhé dva dny po vydání GTA 6. Novinku označil za pravděpodobně největší umělecký počin v historii. Zvlášť vyzdvihl rozsah herního světa, množství detailů, vzájemnou provázanost jednotlivých prvků a promyšlenost celého prostředí.
Podle jeho hodnocení nejde pouze o technicky působivou videohru, ale o výjimečný tvůrčí výsledek. Právě kombinaci technologické vyspělosti a kreativního zpracování považuje za mimořádnou.
Pak přidal poznámku, která by při vytržení z kontextu mohla fanoušky pořádně vyděsit. Cyberpunk 2 je podle jeho slov zrušený a on se raději pustí do hrabání podzimního listí.
Cyberpunk 2 nikdo neruší. Vývojář naopak chválí konkurenci
Sarzyński samozřejmě žádné skutečné zrušení hry neoznámil. Šlo o nadsázku, kterou chtěl vystihnout vlastní ohromení z toho, co Rockstar dokázal vytvořit.
V dalším příspěvku proto své vyjádření upřesnil. Zdůraznil, že tým
CD Projekt RED pracuje na něčem vlastním, s odlišným charakterem a specifickým přístupem k tvorbě her.
GTA 6 podle něj ukazuje, čeho lze ve videohrách dosáhnout, pokud vývojáři dokážou naplnit svou uměleckou představu. Rockstar tím zároveň posunul hranice toho, co lze od rozsáhlého herního světa očekávat.
Na celé situaci je zajímavé především to, co Sarzyński na GTA 6 vyzdvihl. Nehovořil o počtu prodaných kopií ani o velikosti rozpočtu. Zaměřil se na kvalitu samotného světa a způsob, jakým jednotlivé prvky vytvářejí jeden funkční celek.
Právě to představuje pro vývojáře podobných her zásadní výzvu. Nestačí postavit obrovské město, zaplnit ho budovami a nabídnout hráčům desítky aktivit. Důležité je, aby prostředí působilo přirozeně a jednotlivé systémy do sebe zapadaly. Rozsah bez odpovídající hloubky totiž sám o sobě působivý herní zážitek nezaručí.
Cyberpunk 2 má nabídnout něco jiného než GTA
Přímé srovnávání obou značek má své hranice. Grand Theft Auto dlouhodobě staví na kriminálních příbězích, satirickém pohledu na americkou společnost a svobodě pohybu v otevřeném světě. Cyberpunk 2077 naproti tomu kombinuje akční RPG s futuristickým prostředím, propracovanými postavami, příběhovými rozhodnutími a výraznými společenskými tématy.
Obě série tedy pracují s rozsáhlým městským prostředím, ale hráčům nabízejí odlišné zážitky. A právě tuto odlišnost chce CD Projekt RED při vývoji pokračování zachovat.
Sarzyński o svém přístupu k Cyberpunku 2 podrobněji hovořil také v říjnovém podcastu AnsweRED. Vysvětlil, že jeho práce zahrnuje zejména vyprávění příběhu, tvorbu herního světa, postav a jednotlivých úkolů.
Vývojáři zároveň vyhodnocují zkušenosti z původního Cyberpunku 2077. Rozhodují, které prvky se osvědčily, co zaslouží další rozpracování a co už v pokračování nemusí mít své místo.
Studio také upravilo způsob spolupráce jednotlivých týmů. Větší důraz klade na propojení scenáristů, výtvarníků, designérů herních mechanismů a dalších odborníků při vytváření konkrétních hráčských zážitků. Jde o jeden z postupů, které se podle Sarzyńského osvědčily při práci na rozšíření Phantom Liberty.
Pokračování Cyberpunku 2077, dříve označované jako Project Orion, vzniká pod vedením severoamerické pobočky CD Projekt RED s týmy v Bostonu a Vancouveru. Datum vydání dosud nebylo oznámeno.
Zdroj: https://bsky.app/profile/srznsk.bsky.social/post/3n2trutayic2z https://bsky.app/profile/srznsk.bsky.social/post/3n2u2yy6v3c2r https://www.cdprojektred.com/en/blog/197/growing-the-vision-boston-and-the-future-of-cyberpunk-transcript-included