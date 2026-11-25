Když Deiveson Figueiredo v lednu 2022 odjížděl do Anaheimu pro pás, který rok předtím ztratil, připravoval ho na to muž, kterého většina diváků neznala jménem. Eddie Cha tehdy pro oficiální web UFC popsal, jak taková příprava vypadá zevnitř. Mluvil přitom spíš o tom, co ho stojí, než o tom, co mu dává: 8 a víc týdnů, 6 hodin denně a cizí démoni, které mu bojovníci v tělocvičně vysypou. Americká MMA média 25. listopadu 2026 napsala, že Cha zemřel ve věku 53 let. Redakce MMAmag sáhla po pasážích původního rozhovoru a z Chaových vlastních čísel dopočítala, kolik hodin za jedním kempem stojí.
Trenér, kterého znali šampioni a skoro žádný divák
Cha působil ve Fight Ready, arizonském gymu, kde se připravují bojovníci UFC. V profilu na webu gymu redakce MMAmag našla jeho oficiální zařazení: hlavní trenér úderů profesionálního týmu, jehož program tvoří základ práce celého oddílu v postoji.
O jeho smrti informovaly americké weby; Yahoo Sports uvedl věk 53 let, server Heavy jako den úmrtí 24. listopadu 2026. Příčina smrti nebyla k 25. listopadu 2026 oznámena a tento text ji nijak nedovozuje. Podle Heavy a serveru Next Fight byl Cha dřív profesionálním pokerovým hráčem, vlastní gym otevřel v kalifornském Buena Parku a do Arizony se přestěhoval v roce 2016.
Věta o rodinném životě, kterou řekl pár dní před titulovým zápasem
Cha ji vyslovil v rozhovoru s Thomasem Gerbasim pro oficiální web UFC, zveřejněném 20. ledna 2022, 2 dny před turnajem UFC 270. V indexované pasáži původního textu a ve shodném přetisku redakce MMAmag dohledala obě klíčové věty. „Rodinný život prakticky nemáte,“ řekl Cha. „Chápající a neuvěřitelná manželka je upřímně celé tajemství, ale skloubit obojí je těžké.“
Druhá pasáž mluví o tom, co za tu cenu dostává. „Když s nimi strávíte 8 a víc týdnů, 6 hodin denně, a dostanete se k jejich nejvnitřnějším tajemstvím a démonům, sdílíte spolu takové pouto,“ popsal Cha přípravu svých svěřenců. Z jeho slov plyne jednoduchá výměna: soukromí za blízkost k cizímu bojovníkovi.
Jeho čísla jdou převést na hodiny. Při 8 týdnech jako konzervativním minimu z formulace o osmi a více týdnech, 6 hodinách denně a tréninku 5 dní v týdnu vychází 240 hodin, při tréninku 7 dní v týdnu 336 hodin. A to na jednoho bojovníka a jeden zápas. Jde o dopočet z výroku, ne o doložený rozpis tréninků; počet dní v týdnu Cha neuvedl.
Ten konkrétní kemp skončil o 2 dny později v Anaheimu a Chaův svěřenec si z něj odvezl pás, který rok předtím ztratil.
Pás pro Figueireda a jména, která s jeho prací spojují média
Deiveson Figueiredo, brazilský bojovník v muší váze do 57 kg, nastoupil 22. ledna 2022 na turnaji UFC 270 v Anaheimu potřetí proti Brandonu Morenovi. Ve výsledcích turnaje, do kterých redakce MMAmag nahlédla, stojí, že Figueiredo vyhrál jednomyslným rozhodnutím, na všech třech lístcích 48:47, a titul v muší váze získal zpět.
Yahoo Sports napsal, že Cha pomohl Henrymu Cejudovi na cestě z regionální scény až k nezpochybnitelnému titulu UFC; Cejudo pás v muší váze vybojoval 4. srpna 2018 na turnaji UFC 227 rozděleným rozhodnutím nad Demetriousem Johnsonem. Mezi dalšími jmény spojenými s Chaovou prací uvádějí americká média Zhang Weili, Jona Jonese a Chan Sung Junga přezdívaného Korean Zombie.
Česká stopa je nepřímá. Sherdog v roce 2022 uvedl, že se ve Fight Ready před titulovým zápasem připravoval i Jiří Procházka, český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 32-7-1 k 25. listopadu 2026. O spolupráci přímo s Chaem v tom textu řeč není.
Trenér nemá bilanci, do které by se dala zapsat kariéra
GLOSA MMA je sport, který všechno převádí na čísla. Bojovník má bilanci, pořadí v žebříčku, výplatu, počet kol. Trenér nemá sloupec nikde. Jediné číslo, které po Chaovi zůstalo v jeho vlastní řeči, je popis jednoho kempu.
Proto je tak nezvyklé, že si to spočítal sám. Neřekl, kolik titulů pomohl vybojovat, řekl, kolik hodin a čeho se za ně vzdal. A pak dodal, že to stojí za to.
Jak se ta položka po jeho smrti vrátila, se dá číst na sociálních sítích.
Co zůstalo po muži, který s bojovníky sdílel jejich démony
Yahoo Sports přetiskl příspěvek manažerské agentury Iridium Sports Agency ze sítě X z 25. listopadu 2026: „Rodina #TeamIridium je zdrcená zprávou o tragickém odchodu našeho drahého přítele Eddieho Cha.“ Server Knockout Daily odkazuje na příspěvek, ve kterém bojovník UFC Michael Chiesa napsal: „Doslechl jsem se, že Eddie Cha zemřel. Eddie pracoval s mnoha mistry světa a v MMA komunitě měl široký respekt. Ať odpočívá v pokoji.“
Yahoo Sports otiskl také reakci bojovnice Casey O’Neill ze stejného dne: „Odpočívej v pokoji, trenére Eddie Cha.“ Žádná z těch vět nemluví o technice ani o výsledcích. Mluví o člověku.
Na webu Fight Ready zůstával Chaův profil 25. listopadu 2026 aktivní, i s popisem jeho programu. Příčina úmrtí oznámená nebyla. Zůstal účet, který si Cha vystavil sám: 240 až 336 hodin s cizími démony, znovu a znovu, za pásy, které zvedali jiní.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková