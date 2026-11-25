Jitka Boho má nového partnera a Miroslav Hrabě o ní s úsměvem mluví jako o „zázraku přírody“, protože se poznali v pořadu Zázraky přírody České televize. Veřejně se ale společně ukázali až v listopadu, přitom spolu chodí už od června. Skoro půl roku se jim dařilo začátek vztahu utajit, i když Boho mezitím dávala rozhovory o tom, jak si hlídá soukromí.
Společné fotky místo tajností
Pětačtyřicetiletý Miroslav Hrabě ze Znojma, který hrál třeba v Pohanské královně, Nejkrásnější hádance, Létu s gentlemanem nebo v Čechových, zveřejnil v polovině listopadu společné fotografie z výletu do přírody.
Pětatřicetiletá Boho k nim na Instagramu přidala vzkaz, ze kterého bylo jasné, že nejde o běžnou kamarádskou procházku. „Viděli jsme pár krásných výhledů, zdolali několik vrcholů, ochutnali výborné jídlo i víno a vlastně zjistili, že je nám takhle spolu hezky,“ napsala. Lidé v komentářích dvojici ihned gratulovali a psali, že jí novou lásku přejí.
Ačkoliv se o novém partnerovi veřejnost dozvěděla teprve nedávno, Boho pro eXtra.cz vysvětlila, že spolu nechodí jen pár týdnů, ale skoro půl roku. Dvojice už chce vyrážet společně i na akce, protože se pohybuje ve stejném prostředí a má společné známé. „Asi nám to přišlo přirozené to poprvé sdílet na sociální sítě, ale zase nechceme v tom být urputný,“ řekla.
Od Zázraků přírody k pomalejšímu tempu
Cesty obou se poprvé zkřížily před televizní kamerou. „Seznámili jsme se, když mě pozvali do pořadu Zázraky přírody. A tam jsem potkal tenhle zázrak přírody. Myslím, že to mezi námi trošičku jiskřilo, ale nějakou dobu jsme fungovali jako přátelé, občas jsme si napsali. Potkali jsme se až v červnu a pak to nabralo rychlé obrátky, protože jsem se zamiloval,“ řekl Hrabě serveru Super.cz.
S Lukášem Langmajerem se Boho dala dohromady při účinkování v muzikálu Mýdlový princ a dvojice se po krátké době sestěhovala. Už letos v únoru ale oznámili rozchod a Langmajer se vrátil ke své manželce Lucii Langmajerové.
Po téhle zkušenosti se na lásku dívá střízlivějšíma očima a vyhovuje jí, že se s Hrabětem nikam nežene. „My se stále poznáváme a seznamujeme a je nám hezky. Zažili jsme spoustu výletů, sportu a je to takové pozvolné. To si myslím, že mi u těch předchozích vztahů chybělo,“ dodala Boho.
Opatrný podzim, pak večer na pódiu
Jak důsledně si tentokrát hlídala soukromí, působí zpětně skoro úsměvně. V zářijovém rozhovoru pro Blesk, kdy už s Hrabětem tři měsíce chodila, o novém muži nepadlo ani slovo. „Jen jsem dneska mnohem opatrnější a zjistila jsem, že ne všechno ze svého osobního života potřebuju sdílet,“ řekla tehdy.
Na začátku listopadu už ale v dalším rozhovoru naznačila, že předchozí váhání bere zpětně s nadhledem. „I když jsem si v určitý čas říkala, že nevím, jestli chci do vztahu jít, tak to byla pěkná blbost,“ dodala.
Krátce po zveřejnění společných snímků se objevila na módní akci Czech Fashion Week, kde tentokrát vystoupila jako zpěvačka. V zákulisí ji zachytil fotograf Artur Koff v tělových průsvitných šatech s odhalenými zády, které zdobily blyštivé kamínky a jemné řetízky. „To byl večer… a já si ho náramně užila v roli, o které jsem snila od malička,“ napsala Boho k videu na Instagramu a Koffovi poděkovala za památku. V komentářích ji fanoušci zahrnuli chválou a jedna z fanynek vystihla atmosféru pod příspěvkem jasně: „Ty šaty jsou Boží stejně jako ty Jity.“
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (instagram, extra, super).