Začínala jako nenápadný projekt s pohledem shora a kradením aut na ulici. Herní série Grand Theft Auto se za téměř tři dekády proměnila v nejvýnosnější zábavní dílo planety a posunula hranice otevřených virtuálních světů od jedničky až po šestku.
Na sklonku devadesátých let pracovalo skotské studio DMA Design na prototypu závodní hry Race and Chase. Během testování došlo k chybě v algoritmu policejních hlídek, které začaly agresivně narážet do hráčova vozu. Tvůrci David Jones i bratři Houserovi okamžitě pochopili potenciál této divoké hratelnosti, původní koncept zahodili a v roce 1997 vydali první Grand Theft Auto.
Hra sledovala dění z ptačí perspektivy a představila fiktivní metropole Liberty City, San Andreas a Vice City. Zásadní byla volnost pohybu. Hráč mohl vstoupit do jakéhokoliv automobilu, poslouchat rozhlasové stanice a plnit zakázky zadané přes telefonní automaty. Následující GTA 2 v roce 1999 přidalo město Anywhere City a systém soupeřících kriminálních frakcí, kde plnění úkolů pro jeden gang vyvolávalo nepřátelství ostatních.
Rozsáhlou historii značky od skotských začátků v DMA Design až po čtvrtý díl zmapoval herní portál
IGN. Klíčová rozhodnutí při přechodu do trojrozměrného prostoru i důvody pro mlčení hlavního hrdiny v díle GTA III vysvětlují přímo vývojáři ve studiovém archivu Rockstar Games. Překonání šesti světových rekordů v rychlosti prodejů a tržbách pátého dílu oficiálně potvrdila Guinness World Records. Technické parametry vylepšených verzí a přechod na nové generace herních zařízení detailně popisuje zpravodajský servis Rockstar Newswire.
https://www.youtube.com/watch?v=8I1NXVI1lms&pp=ygUHZ3RhIDEtNg%3D%3D
V tuzemsku tehdy hráči objevovali první díl nejen na stolních počítačích, ale také skrze
populární konzoli PlayStation 1 s mechanikou na disky, kde hudební stopy rádií fungovaly jako běžné zvukové stopy na kompaktním disku. Trojrozměrná proměna v Liberty City a slunné retro Vice City
Na podzim roku 2001 přeneslo Grand Theft Auto III městskou akci do plného trojrozměrného prostoru. Hráč ovládal hrdinu z pohledu třetí osoby v živoucí metropoli se střídáním dne a noci, proměnlivým počasím a reagujícími chodci. Němý protagonista Claude procházel kriminálním podsvětím a hráči poprvé zažívali pocit pobytu ve skutečném městě.
O rok později dorazilo GTA Vice City, které vsadilo na stylizovaná osmdesátá léta na Floridě. Růžové neony, jízda na motorce po pobřežní promenádě, dabing Raye Liotty v roli Tommyho Vercettiho a dobový soundtrack vytvořily silný filmový zážitek. V roce 2004 posunulo hranice GTA San Andreas, které nabídlo celý fiktivní stát se třemi velkými městy, venkovem a propracovanými prvky úpravy postavy i válek o teritoria.
Sběratelské edice nabízely tištěné mapy měst i originální hudební disky. Grand Theft Auto IV přineslo v roce dva tisíce osm do série novou úroveň fyziky a filmového vyprávění.
Zatímco kapesní zábavu tehdy reprezentovala
malá přenosná konzole Nintendo Game Boy, velké domácí obrazovky ovládla právě tato velkolepá trojrozměrná dobrodružství. Fyzikální realismus v GTA 4 a rekordní velkolepost GTA 5 a 6
V roce 2008 přineslo Grand Theft Auto IV novou éru s fyzikálním enginem Euphoria v syrovém Liberty City. Příběh přistěhovalce Nika Bellica nabídl dospělé drama, těžkou setrvačnost automobilů a věrné chování těl při nárazech. Na titul navázaly dvě dějové epizody The Lost and Damned a The Ballad of Gay Tony.
Grand Theft Auto V z roku 2013 představilo trojici hlavních postav a dynamické přepínání mezi nimi. Slunné Los Santos a rozlehlé venkovské okresy vytvořily obrovský prostor, jehož síťová složka GTA Online udržuje aktivní komunitu po celé dekády. Připravované Grand Theft Auto VI s návratem do prosluněného státu Leonida a ústřední dvojicí Lucia a Jason posouvá technické zpracování grafiky a simulace davu na novou hranici.
Když si člověk uvědomí, jaké limity míval
starý osmibitový počítač Commodore 64, působí dnešní fotorealistické velkoměsto v sérii GTA jako splněný sen o dokonalém virtuálním světě.
Zelenkavý displej a padající kostičky. Jak Game Boy změnil české hraní Srovnání jednotlivých generací série Grand Theft Auto
Éra série Hlavní zástupci Zpracování herního světa Hlavní technologická novinka Způsob vyprávění děje První 2D generace Grand Theft Auto 1 a 2 Pohled shora a plošná mapa Zvukové stopy rádií na herním disku Zadávání úkolů přes telefonní automaty Trojrozměrná éra 3D GTA III, Vice City a San Andreas Plně prostorová městská prostředí Pohyb chodců a licencovaný soundtrack Filmový příběh a dabing známých herců Realistická éra HD Grand Theft Auto IV Detailní simulace New Yorku Fyzikální engine Euphoria a kolize Vážné drama o osudu imigranta Moderní velkolepá éra Grand Theft Auto V a VI Rozsáhlé státy s přírodou i městy Přepínání postav a dynamický online svět Satirický příběh a živoucí virtuální společnost
Commodore 64 změnil domácí hraní. V Československu stál několik měsíčních platů Časté otázky o vývoji herní série Grand Theft Auto Jak vznikl původní nápad na první díl Grand Theft Auto?
Hra původně vznikala pod názvem Race and Chase jako běžné závodění s policií. Chyba v kódu však způsobila, že policejní hlídky začaly do hráčova vozu agresivně narážet. Tento nečekaný prvek zaujal autory natolik, že z něj udělali základ nového herního stylu.
Proč byl hlavní hrdina ve hře GTA III zcela němý?
Vývojáři ze studia Rockstar Games se chtěli plně soustředit na technologický přechod do trojrozměrného prostoru a tvorbu obřího živého města. Aby ušetřili kapacity a umožnili hráči lépe se vžít do role, nechali postavu Clauda bez mluveného slova.
Jakým způsobem změnila složka GTA Online fungování série?
Příchod online složky proměnil tradiční hru jednoho hráče v trvalou virtuální službu s pravidelnými aktualizacemi. Propojení hráčů v jednom světě zajistilo pátému dílu mimořádnou komerční stabilitu a vytvořilo základ pro fungování nadcházejícího pokračování.
Zdroje fotografií Půlnoční zahájení prodeje hry Grand Theft Auto V: OfficialFR / Wikimedia CC 2.0 Sběratelská edice hry Grand Theft Auto IV s doplňky: Michel Ngilen / Wikimedia CC 2.0