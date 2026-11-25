Kabiny páternosteru jedou v jedné části šachty nahoru a v druhé dolů. Za posledním patrem kabina přejede stranou a začne klesat s podlahou pořád dole. V pražském Paláci YMCA takhle vozí lidi výtah z roku 1928.
V chodbě jsou vedle sebe dva otevřené vstupy. Za jedním kabina stoupá, za druhým klesá. Nad posledním nástupištěm zmizí z dohledu a znovu se objeví na opačné straně. Kdo si kabinu představí jako pevnou součást řetězu, snadno si domyslí i výtahové salto.
Kolo vede řetěz na druhou stranu
Řetěz tvoří uzavřenou smyčku. V horní části šachty jej
řetězové neboli polygonální kolo vede ze stoupající větve do klesající. Zavěšená kabina přitom přejede do sousední dráhy ve vzpřímené poloze. Stejně funguje spodní konec okruhu, kde se kabina vrátí do stoupající větve.
Jak se to dá zařídit, popsal už v roce 1884
dobový technický časopis na příkladu britského Hartova výtahu. Kabina byla uchycená vysoko nad těžištěm a při přejezdu kolem kola jí pomáhal držet polohu vodicí mechanismus. Na krátké animaci oběhu stačí sledovat podlahu jediné kabiny. Její dráha se nahoře stáčí do druhého sloupce, podlaha zůstává vodorovně. V YMCA je strojovna oběžného výtahu v nástavbě na střeše. Snímek ukazuje pohon páternosteru v pražském sídle Ministerstva dopravy. PetrS. / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Na nástupišti je znát výhoda celé smyčky. Kabinu nikdo nepřivolává z jiného patra, protože další přijede sama. Průběžné nastupování je podobné jako na
eskalátorech v pražském metru. Páternoster ovšem veze lidi v malých skupinkách a stejná kabina střídá stoupání a klesání.
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Za recepcí YMCA jezdí šestnáct kabin
Palác YMCA se v ulici Na Poříčí otevřel v roce 1928. Už tehdy v něm vedle kanceláří a kluboven fungovala ubytovna se 170 pokoji. Podle
správy Paláce YMCA výtah ve stejném roce vyrobila firma Jan Prokopec. Správa uvádí šestnáct kabin pro sedm podlaží a strojovnu v nástavbě na střeše. Rychlostí čtvrt metru za sekundu ujede kabina metr za čtyři vteřiny. Palác YMCA otevřel v roce 1928. Podle správy domu z téhož roku pochází oběžný výtah za recepcí. ŠJů ( cs:ŠJů ) / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Starší motor ČKD už nahradil typ KEM IE2, rok výměny správa domu neuvádí. Opravu řetězu a polygonálního kola popisuje jako plán.
Řez šachtou ze studie obnovy z července 2025 ukazuje skutečný prostor pro kabiny, strojovnu nahoře a napínací stanici dole. Správce uvádí kapacitu dvou osob na kabinu. Při jízdě platí pokyny provozovatele u výtahu. Páternostery vozily lidi v rozhlase i u Bati
Na pražských Vinohradech dostala budova dnešního
Českého rozhlasu oběžný výtah v roce 1929. Při rekonstrukci v letech 2007 a 2008 se některé původní kabiny podařilo opravit, kabiny z pozdějších let nahradily repliky. Výtah se vrátil do provozu v roce 2009.
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Páternoster mohl v jednom domě sloužit vedle běžné zdviže, jak je vidět na snímku z Paláce Dunaj. Tamní čtrnáctikabinový stroj vyrobila podle
dokumentace firmy, která palác rekonstruovala, v roce 1936 ČKD. První etapa oprav zlínského Baťova mrakodrapu skončila v roce 2019. Kraj při ní vyměnil rychlovýtahy a opravil páternoster. Oběžný výtah tam dál jezdí mezi druhým a patnáctým patrem a využívá část původní mechaniky.