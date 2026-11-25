Michal Habiňák z Velkého Krtíše odmítal nastoupit na vojnu. Československé soudy mu za to mezi lety 1975 a 1985 uložily čtyři nepodmíněné tresty v souhrnné délce devět let a pět měsíců. Ani odpykaný trest přitom neukončil povinnost nastoupit.
Na běžné vojně se
odpočítávaly měsíce do civilu. Branný zákon jich pro základní službu stanovil čtyřiadvacet a počítal je ode dne, kdy člověk skutečně nastoupil. Habiňákovi začaly běžet jiné lhůty. V roce 1975 ho za odmítnutí vojny poslali do vězení poprvé.
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Od třinácti měsíců ke třem a půl rokům
Habiňák patřil ke svědkům Jehovovým. O svých důvodech, věznění i pozdější rehabilitaci mluvil na panelové diskusi, kterou zaznamenal historik Petr Blažek.
Záznam připomíná bibliografie Ústavu pro studium totalitních režimů.
Před nástupem do kasáren existovala pro některé brance možnost získat odklad díky práci v hornictví. Podle
historické práce Jana Daňka se o práci v dolech ucházel také Habiňák. Nepřijali ho.
V roce 1975 Habiňák dostal třináct měsíců a při dalším odsouzení v roce 1978 dvaadvacet. V roce 1981 mu soud vyměřil šestatřicet měsíců a v roce 1985 dvaačtyřicet. Jednotlivé výměry uvádí advokát Lubomír Müller v
Bulletinu advokacie. Nejdelší z nich o rok a půl přesahovala délku běžné vojny.
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Součet čtyř rozsudků dává 113 měsíců. O skutečném pobytu ve vězení Müller píše zvlášť. Podle něj se na Habiňáka nevztahovala žádná amnestie, všechny tresty si odpykal v plném rozsahu a naposledy vyšel na svobodu v dubnu 1989. Přesná data nástupu a propuštění u jednotlivých trestů přehled neuvádí.
Československá lidová armáda uspořádala v květnu 1985 přehlídku na Letné. V témže roce dostal Habiňák nejdelší ze svých čtyř trestů za odmítání vojny. Po vězení mohl přijít další povolávací rozkaz
Odvodem vznikla povinnost sloužit a podle
tehdejšího branného zákona končila až propuštěním z vojska. Zákon počítal třeba s trvalou nezpůsobilostí k vojenské službě. Odsouzení za nenastoupení mezi důvody k propuštění chybělo.
Člověka, který si trest odpykal, tak mohla vojenská správa znovu povolat. Další rozkaz stanovil nový termín nástupu.
Paragraf 269 trestního zákona postihoval nenastoupení služby s úmyslem vyhnout se jí natrvalo. Když odpírač znovu nenastoupil, mohlo následovat další trestní řízení, přestože na svém rozhodnutí nic nezměnil. Právní přehled na epravo.cz popisuje, proč se povolávání mohlo opakovat i po pravomocném odsouzení. Ústavní soud odmítl dvojí trest za stejný skutek
Od března 1990 mohli lidé, kterým v nástupu do armády bránila víra nebo morální přesvědčení, vojenskou službu
písemně odmítnout. Místo ní vykonali civilní službu. Otázka, zda může stejné odmítnutí skončit u soudu dvakrát, se řešila ještě v devadesátých letech.
Český Ústavní soud ji posoudil
18. září 1995 v případu jiného odpírače, ve zveřejněném nálezu označeného iniciálami J. Ř. Olomoucký okresní soud ho za nenastoupení odsoudil dvakrát. Odvolací soud považoval za rozhodující, že podruhé měl nastoupit jindy a jinam.
Ústavní soud druhé odsouzení zrušil. Pokud už první soud zjistil, že dotyčný chce vojenskou službu odmítnout trvale, nové datum ani jiné místo nástupu z jeho jednání další trestný čin neudělaly. Počet trestů tak nemohl záviset na tom, kolik rozkazů vojenská správa vystavila.
Český Ústavní soud v roce 1995 v olomouckém případu zrušil druhé odsouzení muže, který trvale odmítl nastoupit na vojnu.
Habiňákův případ měl vlastní dohru na Slovensku. Po dřívějším rehabilitačním řízení mu podle
Müllerovy zprávy zůstal měsíční trest. Při projednávání na konci listopadu 2012 slovenský soud v jeho věci odsuzující rozhodnutí zrušil a prokuratura s tím souhlasila. Rozhodnutí hned nabylo právní moci. Od posledního rozsudku za odmítání vojny tehdy uplynulo sedmadvacet let.