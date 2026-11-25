Na živé výhony se hodí dvoubřité zahradní nůžky, na suché větvičky kovadlinkové. U těch druhých může i ostrá čepel živý výhon pomačkat, protože ho při střihu tlačí proti podložce.
Než vezmete nůžky ke keři nebo je odnesete na broušení, pomalu je sevřete naprázdno. Z boku uvidíte, jestli ostří zajede vedle druhé čepele, nebo dosedne na plošku přímo proti sobě. Podle toho poznáte i nůžky, ze kterých už se setřel nápis.
Kovadlinkové nůžky přitlačí větev k podložce
Kovadlinka je opěrná ploška, na kterou shora dosedá čepel. Výhon se mezi nimi při střihu stlačí. Broušením obnovíte ostří, čepel však bude dál dosedat na stejné místo. Gardena doporučuje
kovadlinkové nůžky hlavně na suché dřevo. Hodí se třeba ke zkracování odumřelých větviček, které už leží na hromadě. Kovadlinka podpírá větev přímo pod ostřím. Takové nůžky se hodí hlavně na suché dřevo. Hedwig Storch / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno U dvoubřitých nůžek se čelisti míjejí
Dvoubřité nůžky najdete v českých nabídkách i pod názvem
obtokové nebo bypassové. Ostrá čepel projede těsně vedle širší opěrné, podobně jako u nůžek na papír. Takový střih podle University of Maryland omezuje mačkání a trhání pletiv. Využijete ho i u živé větvičky, která už má hnědou kůru.
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Při střihu přiložte ostrou čepel k části výhonu, která zůstane na rostlině. Širší čelist pak bude na straně odřezku. S ostřím se tak dostanete
blíž k místu, kde chcete řez vést. Při práci s dvoubřitými nůžkami směřuje ostrá čepel k části výhonu, která zůstane na rostlině. Hirvenkürpa / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Na obou nůžkách může být stejných 24 mm
V českém katalogu Gardeny mají
dvoubřité PremiumCut Flex (12242-20) maximální průměr střihu 24 mm pro čerstvé dřevo. Stejných 24 mm výrobce uvádí u kovadlinkových PremiumCut Pro (12252-20) určených na suché dřevo. Při nákupu proto začněte typem střihu a pak se podívejte na milimetry.
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Průměr větve měřte tam, kde chcete stříhat. Číslo výrobce berte jako horní hranici pro konkrétní model. Pokud je větev silnější, sáhněte podle její tloušťky po
pákových nůžkách nebo prořezávací pilce.
Termín si ověřte pro každou rostlinu zvlášť. Běžný řez zlatice patří
hned po odkvětu. U hortenzií záleží na druhu a v sadu se liší třeba termín řezu jabloně a třešně.